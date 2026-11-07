Фінляндія вивчає український досвід: країна готується до можливої війни з РФ

Протитанкові загородження за українським зразком може отримати кордон Фінляндії з Росією. Про це в інтервʼю Bloomberg розповів командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Вялімякі, який водночас визнав, що зупинити переозброєння Москви Гельсінкі не здатен.

Протитанкові загородження українського зразка на власному кордоні з Росією розглядає Фінляндія. Про такий варіант зміцнення рубежів командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Вялімякі розповів в інтервʼю Bloomberg.

Україна, нагадує генерал, зупиняла просування російських військ розлогими оборонними лініями та протитанковими загородженнями – і жодна зі сторін досі не знайшла надійного способу прорвати їх, щоб відновити великомасштабні маневри. Утім, просто скопіювати це рішення не вийде.

"Умови у Фінляндії складніші. Якщо ми збудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу мине, перш ніж навколишнє середовище перетворить їх на штучні ставки?" – зауважив Вялімякі.

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Спроби Росії поповнити запаси озброєння вже дають результат. На склади надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 і самохідні гаубиці 2С19. Завадити цьому Фінляндія не може, визнає командувач.

"Усе, що ми робимо зараз, спрямовано на створення барʼєру, щоб Росія не пішла далі, чи то щодо альянсу, чи то щодо Фінляндії", – пояснив він.

Від початку повномасштабної війни країна підвищила боєготовність: лише за два роки курси перепідготовки пройшли 60 тисяч людей. Паралельно, за словами генерала, Фінляндія швидко взялася поповнювати запаси критично важливих матеріальних засобів.

Перебудова сухопутних військ, яку зараз проводить Гельсінкі, триватиме до кінця наступного десятиліття та охопить озброєння, структуру, боєготовність і здатність вести бойові дії. Основний підхід – стримати напад коштом готовності. Обсяги боєприпасів, виробничих систем і підготовленого особового складу, наголошує Вялімякі, мають бути більшими, стійкішими й технологічно досконалішими, ніж до 2022 року.

Коштуватиме ця реорганізація, за даними Bloomberg, не менше, ніж чинні стратегічні програми флоту та авіації разом узяті – їхній спільний бюджет становить 11,6 млрд євро.

У межах ширшої програми закупівель Фінляндія збільшує парк самохідних гаубиць K9, модернізує важкі реактивні системи залпового вогню до дальності майже 500 кілометрів і готується замінити БМП-2.

"Недостатньо просто збивати ракети та дрони, що наближаються, – захисники повинні також мати можливість завдавати ударів по пускових установках до того, як вони здійснять запуск. Для фінів це складне питання, оскільки воно передбачає нанесення ударів по цілях на російській території", – сказав командувач.

Паралельно країна змінює винищувачі F/A-18 Hornet на 64 машини F-35A від Lockheed Martin – перший літак уже прибув. Також Гельсінкі замовив ізраїльську систему протиракетної оборони "Праща Давида" виробництва Rafael, яка пройшла перевірку під час війни з Іраном.

Думку про те, що нові технології знецінили традиційну зброю, генерал відкинув: дрони справді стали важливою частиною війни, однак залишаються лише одним з елементів. Окремо він наголосив на потребі мати таке виробництво, яке в мирний час забезпечує боєготовність і навчання, а в умовах кризи може зрости вдесятеро.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія приєднається до французької ініціативи з ядерного стримування, покликаної посилити оборону Європи на тлі дедалі більшої загрози з боку Росії.

Також повідомлялося, що Росія вже застосовує супутникову систему звʼязку "Рассвет", яку розробляють як аналог Starlink, для військових операцій над територією України. Ця технологія здатна підвищити точність ударних дронів і зробити їх менш вразливими до засобів радіоелектронної боротьби.