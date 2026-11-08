За поддержку Украины приходится расплачиваться своей безопасностью: как хакеры запугивают главу МИД Италии

Поддержка Украины обернулась для главы МИД Италии личной угрозой — хакеры слили его данные в даркнет и теперь выслеживают информацию о его родных, предлагая за неё деньги.

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о кибератаке, в ходе которой его личные данные оказались в даркнете. Более того, хакеры также пытались получить дополнительную информацию о нём и его семье и готовы платить за такие данные. Об этом Таяни сообщил 7 ноября в посте в социальной сети X.

"Киберпреступники уже несколько дней распространяют мои личные данные в даркнете и ищут другую информацию, фактически подвергая меня и мою семью новым угрозам и запугиванию. Они готовы платить за дополнительные сведения обо мне и моих близких", — написал Таяни.

При этом министр не уточнил, какие именно персональные данные попали в руки злоумышленников. Также он не назвал конкретных лиц или организаций, стоящих за этой атакой.

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В то же время дипломат подчеркнул, что не позволит себя запугать, и отметил, что не намерен менять свою позицию из-за действий злоумышленников.

"Моя реакция очень проста: я ни в коем случае не поддамся запугиванию. Я буду продолжать работать над защитой своего министерства и Италии, а также укреплять связи и сотрудничество с нашими союзниками, чтобы мы могли защищаться вместе", — сказал Таяни.

Пост Антонио Таяни об угрозах в социальной сети X Фото: Скриншот

Таяни связал преследование с поддержкой Украины

Итальянский министр прямо заявил, что считает политической причиной преследования позицию своей страны в отношении российской войны против Украины.

"Наша позиция в отношении Украины — политическая причина, из-за которой я стал мишенью. Защищать свободу суверенного государства, открыто выступать в поддержку демократии и независимости другой страны для этих преступных группировок опасно", — заявил министр иностранных дел.

Таяни также высказал предположение, что действия киберпреступников могут быть реакцией на усиление защиты информационных систем итальянского Министерства иностранных дел. Дело в том, что с 1 января в ведомстве работает специальное подразделение — кибердирекция. Оно было создано для защиты информационных систем министерства от кибератак, за которыми, как отметил министр, могут стоять структуры, связанные с враждебными государствами.

Официальное сообщение итальянского МИД подтверждает, что специалисты по кибербезопасности обнаружили персональные данные Таяни в одном из разделов даркнета, доступном через сеть Tor. Эта технология обеспечивает высокий уровень анонимности, а используют её, в частности, для незаконной продажи персональных данных, оружия и наркотиков.

В то же время министр не назвал конкретных лиц или организаций, ответственных за распространение его персональных данных, и не уточнил, какая именно информация попала в даркнет.

Сибига выразил солидарность с главой МИД Италии

На заявление Антонио Таяни о кибератаках и угрозах в адрес его семьи, которые итальянский министр связал с поддержкой Украины, отреагировал глава украинского МИД Андрей Сибига. Он выразил солидарность с коллегой и подчеркнул, что киберугрозы требуют совместного ответа международных партнеров.

"Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительного, скоординированного ответа. Украина имеет значительный собственный опыт противодействия таким угрозам и готова поделиться своими наработками с партнерами", — написал Сибига в социальной сети X.

Кроме того, украинский министр согласился с Таяни в том, что эти угрозы следует обсудить с коллегами из "Большой семерки" на предстоящей встрече в Париже, и сообщил, что примет в ней участие.

Мелони заявила о причастности пророссийских хакеров

На инцидент отреагировала и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она выразила Таяни поддержку и связала утечку его личных данных с деятельностью пророссийских хакеров.

Мелони заявила, что попытки распространять и продавать конфиденциальную информацию о представителях государственных учреждений вызывают серьезную озабоченность. По её словам, такие действия требуют решительного ответа.

В то же время агентство Reuters сообщило об ещё одной детали этой истории. На скриншотах, которые увидели журналисты, фотография Таяни была размещена в списке из 18 человек, названных "враждебными гражданами Российской Федерации". В этот список, по данным агентства, попали и специалисты по кибербезопасности. Информацию об этом списке Reuters получило из материалов, обнаруженных в ходе мониторинга киберугроз.

Италия хочет вынести вопрос о кибератаках на уровень "Большой семерки"

После инцидента Таяни призвал международных партнеров уделить больше внимания гибридным угрозам, которые касаются не только Италии, но и других европейских государств.

В частности, министр обратился к своему французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро и попросил включить вопросы гибридной войны и недавних кибератак на критически важную инфраструктуру Европы в повестку дня встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки". Данная встреча должна состояться в Париже 9–10 ноября 2026 года.

Таяни выступает за скоординированный ответ союзников на такие угрозы.

Кроме того, глава итальянского МИД выразил поддержку прокурору Рима Франческо Ло Вою, директору почтовой полиции Ивано Габриэлли и мэру Паоло Тассан-Занину. По информации ведомства, они также столкнулись с подобными угрозами.

Напомним, недавно посол Украины в Венгрии Федор Шандор впервые публично рассказал об угрозах, которые он получал в Будапеште во времена правления Виктора Орбана. По словам дипломата, ему угрожали физической расправой и сексуальным насилием над его детьми, причем среди авторов угроз были не только анонимные лица, но и люди, которых он знал лично.

Кроме того, Фокус сообщал, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил развязать охоту на иностранцев после задержания основателя Z-канала "Рыбарь".