За підтримку України доводиться платити власною безпекою: як хакери залякують главу МЗС Італії

Підтримка України обернулася для глави МЗС Італії особистою загрозою — хакери злили його дані в даркнет і тепер полюють на інформацію про його рідних, пропонуючи за неї гроші.

Глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про кібератаку, під час якої його особисті дані опинилися в даркнеті. Більше того, хакери також намагалися отримати додаткову інформацію про нього та його родину і готові платити за такі дані. Про це Таяні повідомив 7 листопада у дописі в соцмережі X.

"Кіберзлочинці вже кілька днів поширюють мої особисті дані в даркнеті та шукають іншу інформацію, фактично наражаючи мене і мою родину на нові погрози та залякування. Вони готові платити за додаткові відомості про мене та моїх близьких", — написав Таяні.

При цьому міністр не уточнив, які саме персональні відомості потрапили до рук зловмисників. Також він не назвав конкретних осіб або організацій, які стоять за цією атакою.

Видео дня

Водночас дипломат наголосив, що не дозволить залякати себе і наголосив, що не має наміру змінювати свою позицію через дії зловмисників.

"Моя реакція дуже проста: я жодним чином не піддамся залякуванню. Я продовжуватиму працювати над захистом свого міністерства та Італії, а також зміцнюватиму зв’язки й співпрацю з нашими союзниками, щоб ми могли захищатися разом", — сказав Таяні.

Допис Антоніо Таяні про погрози в соцмережі X Фото: Скриншот

Таяні пов’язав переслідування з підтримкою України

Італійський міністр прямо заявив, що політичною причиною переслідування вважає позицію своєї країни щодо російської війни проти України.

"Наша позиція щодо України — політична причина, через яку я став мішенню. Захищати свободу суверенної держави, відкрито виступати на підтримку демократії та незалежності іншої країни для цих злочинних угруповань небезпечно", — заявив міністр МЗС.

Таяні також припустив, що дії кіберзлочинців можуть бути реакцією на посилення захисту інформаційних систем італійського Міністерства закордонних справ. Справа в тому, що з 1 січня у відомстві працює спеціальний підрозділ — кібердирекція. Її було створено для захисту інформаційних систем міністерства від кібервторгнень, за якими, як зазначив міністр, можуть стояти структури, пов’язані з ворожими державами.

Офіційне повідомлення італійського МЗС підтверджує, що фахівці з кібербезпеки виявили персональні дані Таяні в одному з розділів даркнету, доступному через мережу Tor. Ця технологія забезпечує високий рівень анонімності, а її використовують, зокрема, для незаконного продажу персональних даних, зброї та наркотиків.

Водночас міністр не назвав конкретних осіб або організацій, відповідальних за поширення його персональних даних, і не уточнив, яка саме інформація потрапила до даркнету.

Сибіга висловив солідарність із главою МЗС Італії

На заяву Антоніо Таяні про кібератаки та погрози його родині, які італійський міністр пов’язав із підтримкою України, відреагував глава українського МЗС Андрій Сибіга. Він висловив солідарність із колегою та наголосив, що кіберзагрози потребують спільної відповіді міжнародних партнерів.

"Кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої відповіді. Україна має значний власний досвід протидії таким загрозам і готова поділитися своїми напрацюваннями з партнерами", — написав Сибіга в соцмережі X.

Також український міністр погодився з Таяні, що ці загрози варто обговорити з колегами з G7 на майбутній зустрічі в Парижі, і повідомив, що візьме в ній участь.

Мелоні заявила про причетність проросійських хакерів

На інцидент відреагувала і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона висловила Таяні підтримку та пов’язала витік його особистих даних із діяльністю проросійських хакерів.

Мелоні заявила, що спроби поширювати та продавати конфіденційну інформацію про представників державних установ викликають серйозне занепокоєння. За її словами, такі дії потребують рішучої відповіді.

Водночас агентство Reuters повідомило про ще одну деталь цієї історії. На скриншотах, які побачили журналісти, фотографія Таяні була розміщена серед переліку 18 людей, названих "ворожими громадянами Російської Федерації". До цього списку, за даними агентства, потрапили й фахівці з кібербезпеки. Інформацію про цей перелік Reuters отримало з матеріалів, виявлених під час моніторингу кіберзагроз.

Італія хоче винести питання кібератак на рівень G7

Після інциденту Таяні закликав міжнародних партнерів приділити більше уваги гібридним загрозам, які стосуються не лише Італії, а й інших європейських держав.

Зокрема, міністр звернувся до французького колеги Жана-Ноеля Барро та попросив включити питання гібридної війни й останніх кібератак на критичну інфраструктуру Європи до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ країн G7. Дана зустріч має відбутися в Парижі 9–10 листопада 2026 року.

Таяні виступає за узгоджену відповідь союзників на такі загрози.

Крім того, глава італійського МЗС висловив підтримку прокурору Рима Франческо Ло Вою, директору поштової поліції Івано Габріеллі та меру Паоло Тассан-Заніну. За інформацією відомства, вони також зіткнулися з подібними погрозами.

Нагадаємо, нещодавно посол України в Угорщині Федір Шандор уперше публічно розповів про погрози, які отримував у Будапешті за часів уряду Віктора Орбана. За словами дипломата, йому погрожували фізичною розправою та сексуальним насильством над його дітьми, причому серед авторів погроз були не лише анонімні особи, а й люди, яких він знав особисто.

Також Фокус писав, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдведєв пригрозив полюванням на іноземців після затримання засновника Z-каналу "Рыбарь".