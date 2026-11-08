США нашли неожиданного "миротворца" в войне с Ираном: на кого сделал ставку Трамп

Дональд Трамп решил привлечь к завершению войны с Ираном страну, от которой этого меньше всего ожидали, — Китай уже передал Тегерану послание из Вашингтона, и теперь все внимание приковано к реакции иранского руководства.

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой использовать своё влияние на Иран, чтобы помочь положить конец войне. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в своей колонке. Он ссылается на неназванного американского чиновника, осведомленного о ходе дипломатических контактов.

По информации издания, министр финансов США Скотт Бессент обратился к китайской стороне с просьбой использовать своё влияние на Иран, чтобы положить конец войне, и президент США Дональд Трамп поддержал эту инициативу. Действительно, поскольку Китай имеет тесные экономические связи с Ираном и поддерживает с Тегераном дипломатические контакты, американская администрация и пытается привлечь его к поиску выхода из конфликта.

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"Бессент при поддержке Трампа обратился к Китаю с просьбой использовать своё влияние на Иран, чтобы положить конец войне", — говорится в материале The Washington Post.

По информации The Washington Post, китайская сторона уже передала это обращение Тегерану. Однако о конкретном ответе иранских властей на это обращение пока не сообщается.

Важно, что информация о дипломатическом обращении основана на показаниях одного неназванного американского чиновника. Отдельного официального подтверждения этого разговора со стороны Вашингтона, Пекина или Тегерана в обнародованных сообщениях нет.

Почему Трамп обратился именно к Си Цзиньпину

Китай обладает рычагами влияния на Иран благодаря тесным экономическим и политическим связям с Тегераном. В частности, Пекин остается важным партнером Ирана в сфере энергетической торговли. Поэтому Вашингтон и рассчитывает, что китайское руководство сможет убедить иранские власти согласиться на дипломатическое урегулирование.

В то же время у Китая есть свои причины добиваться прекращения боевых действий. Дело в том, что затяжная война создает риски для поставок энергоносителей через Ормузский пролив, от которого в значительной степени зависит китайская экономика. Кроме того, дальнейшее обострение конфликта угрожает торговле и китайским инвестициям на Ближнем Востоке.

Отметим, что в последнее время Пекин активизировал дипломатические контакты со странами региона. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин проводил переговоры с представителями Омана, Ирана и Саудовской Аравии. Китай также направил специальных посланников в несколько государств Ближнего Востока и Африки.

В Пекине выступают за прекращение эскалации и политическое урегулирование конфликта. Неудивительно: китайские власти неоднократно заявляли, что военные методы не решают проблем, а лишь усугубляют напряженность.

Что Трамп и Си уже обсуждали по поводу Ирана

По словам Игнатиуса, Трамп поднимал вопрос об Иране и во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне в сентябре 2026 года. Американский президент попросил китайского лидера помочь урегулировать ситуацию.

По словам источника The Washington Post, Си в частном порядке согласился с позицией, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Однако это не означает, что Пекин публично поддержал все действия Вашингтона в отношении Ирана или согласился на конкретный американский план прекращения войны.

Кстати, эта тема вновь должна стать одним из вопросов, которые будут обсуждать президенты США и Китая в ходе следующей встречи, запланированной на 18 ноября в китайском Шэньчжэне. Ожидается, что там будет присутствовать и российский диктатор Владимир Путин.

По словам американского чиновника, на которого ссылается Игнатиус, китайская сторона настаивает на том, чтобы переговоры были тщательно подготовлены и имели четкую повестку дня.

Кто ещё участвует в дипломатических усилиях

Усилия Бессента — не единственный дипломатический канал, который использует администрация Трампа для прекращения войны с Ираном. По информации The Washington Post, важную роль в переговорах с Тегераном играет также вице-президент США Джей Ди Венс.

Так, в прошлом месяце он направил письмо Мохсену Резаи — высокопоставленному представителю иранского руководства в сфере безопасности. Автор публикации характеризует это письмо как жест примирения, направленный на возобновление контактов.

К посредническим усилиям также привлечен Катар. Их представитель Али Аль-Тавади рассказал, что в Иране восприняли письмо Венса как жест уважения и обратили внимание на его заявление о том, что война была ошибкой. В то же время Тегеран хочет убедиться, что США можно доверять как участнику переговоров.

"Теперь они хотели бы, чтобы США подкрепили свои слова делами", — добавил катарский чиновник.

Таким образом, Вашингтон пытается задействовать сразу несколько дипломатических каналов для прекращения войны с Ираном. В этот процесс вовлечены Китай, Катар и представители американской администрации. В то же время пока неизвестно, согласится ли Тегеран на предложенный формат и сможет ли Пекин убедить иранское руководство пойти на уступки.

Напомним, власти Ирана начали раздавать таблетки йодида калия жителям населенных пунктов, расположенных вблизи ядерных объектов, на фоне опасений относительно возможного возобновления военной операции США. В то же время представитель иранского Минздрава заявил: "Трампу больше нельзя доверять. Он может на это решиться", а гражданам уже публикуют инструкции, как действовать в случае удара по подземному ядерному комплексу Pickaxe Mountain.

Кроме того, Фокус сообщал, что США объявили щедрое вознаграждение за информацию о секретах ядерной программы Ирана.