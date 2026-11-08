США знайшли несподіваного "миротворця" у війні з Іраном: на кого зробив ставку Трамп

Дональд Трамп вирішив залучити до завершення війни з Іраном країну, від якої цього найменше очікували, — Китай уже передав Тегерану послання Вашингтона, і тепер увага прикута до реакції іранського керівництва.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Китаю з проханням використати свій вплив на Іран, щоб допомогти завершити війну. Про це повідомив оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус у своїй колонці. Він посилається на неназваного американського посадовця, обізнаного з перебігом дипломатичних контактів.

За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент звернувся до китайської сторони з проханням використати її вплив на Іран, щоб покласти край війні і президент США Дональд Трамп підтримав цю ініціативу. Дійсно, оскільки Китай має тісні економічні зв'язки з Іраном і підтримує з Тегераном дипломатичні контакти, то американська адміністрація і намагається залучити його до пошуку виходу з конфлікту.

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"Бессент за підтримки Трампа звернувся до Китаю з проханням використати свій вплив на Іран, щоб покласти край війні", — йдеться в матеріалі The Washington Post.

За інформацією The Washington Post, китайська сторона вже донесла це звернення до Тегерана. Однак про конкретну відповідь іранської влади на це звернення поки не повідомляється.

Важливо, що інформація про дипломатичне звернення ґрунтується на свідченні одного неназваного американського посадовця. Окремого офіційного підтвердження цієї розмови від Вашингтона, Пекіна чи Тегерана в оприлюднених повідомленнях немає.

Чому Трамп звернувся саме до Сі Цзіньпіна

Китай має важелі впливу на Іран завдяки тісним економічним і політичним зв'язкам із Тегераном. Зокрема, Пекін залишається важливим партнером Ірану в енергетичній торгівлі. Тому Вашингтон і розраховує, що китайське керівництво зможе переконати іранську владу погодитися на дипломатичне врегулювання.

Водночас Китай має власні причини домагатися припинення бойових дій. Справа в тому, що затяжна війна створює ризики для постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку, від якої значною мірою залежить китайська економіка. Крім того, подальше загострення конфлікту загрожує торгівлі та китайським інвестиціям на Близькому Сході.

Зазначимо, що останнім часом Пекін активізував дипломатичні контакти з країнами регіону. Зокрема, голова КНР Сі Цзіньпін проводив переговори з представниками Оману, Ірану та Саудівської Аравії. Китай також направив спеціальних посланців до кількох держав Близького Сходу та Африки.

У Пекіні виступають за припинення ескалації та політичне врегулювання конфлікту. Ще б пак, китайська влада неодноразово заявляла, що військові методи не розв'язують проблем, а лише посилюють напруженість.

Що Трамп і Сі вже обговорювали щодо Ірану

За інформацією Ігнатіуса, питання Ірану Трамп порушував і під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Вашингтоні у вересні 2026 року. Американський президент попросив китайського лідера допомогти врегулювати ситуацію.

За словами джерела The Washington Post, Сі приватно погодився з позицією, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Однак це не означає, що Пекін публічно підтримав усі дії Вашингтона щодо Ірану або погодився на конкретний американський план завершення війни.

До речі, ця тема знову має опинитися серед питань, які обговорюватимуть президенти США та Китаю під час наступної зустрічі, яка запланована на 18 листопада в китайському Шеньчжені. Очікується, що там буде і російський диктатор Володимир Путін.

За словами американського посадовця, на якого посилається Ігнатіус, китайська сторона наполягає, щоб переговори були ретельно підготовлені та мали чіткий порядок денний.

Хто ще бере участь у дипломатичних зусиллях

Зусилля Бессента — не єдиний дипломатичний канал, який використовує адміністрація Трампа для завершення війни з Іраном. За інформацією The Washington Post, важливу роль у переговорах із Тегераном відіграє також віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Так, минулого місяця він надіслав листа Мохсену Резаї — високопоставленому представнику іранського керівництва у сфері безпеки. Автор публікації характеризує цей лист як примирливий жест, спрямований на відновлення контактів.

До посередницьких зусиль також залучений Катар. Їх представник Алі Аль-Таваді розповів, що в Ірані сприйняли лист Венса як жест поваги та звернули увагу на його заяву про те, що війна була помилкою. Водночас Тегеран хоче переконатися, що США можна довіряти як учаснику переговорів.

"Тепер вони хотіли б, щоб США підтвердили свої слова діями", — додав катарський посадовець.

Таким чином, Вашингтон намагається задіяти одразу кілька дипломатичних каналів для завершення війни з Іраном. До цього процесу залучені Китай, Катар та представники американської адміністрації. Водночас поки невідомо, чи погодиться Тегеран на запропонований формат і чи зможе Пекін переконати іранське керівництво піти на поступки.

Нагадаємо, влада Ірану почала роздавати таблетки йодиду калію жителям населених пунктів поблизу ядерних об’єктів на тлі побоювань щодо можливого відновлення військової операції США. Водночас представник іранського МОЗ заявив: "Трампу більше не можна довіряти. Він може на це зважитися", а громадянам уже публікують інструкції, як діяти в разі удару по підземному ядерному комплексу Pickaxe Mountain.

Також Фокус писав, що США оголосили щедру винагороду за секрети ядерної програми Ірану.