Трамп затягивает узел вокруг Ирана: в центре внимания неожиданно оказались Россия и Китай

Россия, Китай и страны Центральной Азии по-прежнему остаются каналами, через которые Иран может получать военные грузы, несмотря на санкции и морскую блокаду. Теперь США решили перекрыть и эти маршруты.

США расширяют санкции против Ирана. Так, американский президент Дональд Трамп заявил о начале полноценной работы оперативной группы Task Force Iron Gate ("Железные ворота"), которая должна препятствовать поставкам вооружения и других подпадающих под санкции товаров в Иран. Об этом Трамп написал 8 ноября 2026 года в своей социальной сети Truth Social.

Пост Дональда Трампа об Иране в Truth Social Фото: Дональд Трамп/Truth Social

"Оперативная группа Iron Gate работает в полную силу. В сочетании с крупнейшей в истории морской блокадой это практически полностью перекрывает поставки в Иран и вывоз товаров из страны", — написал президент США.

Таким образом, Дональд Трамп заявил, что после морской блокады Вашингтон приступил к контролю сухопутных маршрутов, по которым в Иран могут поставляться оружие, военные технологии и товары, подпадающие под санкции. Расширение американских ограничений связано с тем, что Иран продолжает получать военные материалы, несмотря на морскую блокаду и западные санкции.

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Согласно данным расследования Reuters, с января 2025 года Иран импортировал оборудование, взрывчатые вещества и тяжёлые грузовики на сумму не менее 2 млрд долларов через сеть каналов поставок, позволявших обходить ограничения.

Журналисты установили, что грузы поступали в страну несколькими путями:

грузовыми судами через Каспийское море из России;

автомобильным транспортом из стран Центральной Азии;

грузовыми самолетами из Китая.

Именно поэтому американские власти решили усилить контроль не только над морскими перевозками вблизи иранских портов, но и над альтернативными маршрутами, по которым Тегеран может получать компоненты и технологии для возобновления военного производства.

Что известно о Task Force Iron Gate

О создании межведомственного подразделения Task Force Iron Gate ("Железные ворота"), которое должно координировать усилия по перекрытию каналов поставок в Иран, американское Центральное командование (CENTCOM) сообщило 7 ноября. А на следующий день Дональд Трамп заявил о начале его полноценной работы.

В состав нового подразделения вошли около 20 военных и гражданских специалистов. Оно будет базироваться в городе Тампа, штат Флорида, и сотрудничать с другими американскими государственными ведомствами.

Основная задача группы — выявлять и пресекать перемещение через иранские сухопутные границы и Каспийское море:

современных систем вооружения;

технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сферах;

материалов, на которые распространяются международные санкции;

незаконных финансовых потоков.

Инициативу возглавил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. По его словам, новая структура призвана усилить ограничения в отношении военного потенциала Ирана.

"Укрепление сотрудничества CENTCOM с другими государственными ведомствами США ещё больше ограничит способность Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои военные запасы", — заявил командующий.

Создание "Железных ворот" стало продолжением морской блокады иранских портов, введенной США ранее. Теперь Вашингтон пытается перекрыть не только морские, но и альтернативные сухопутные маршруты поставок.

Каких результатов уже удалось добиться благодаря морской блокаде

В CENTCOM заявляют, что морские ограничения уже существенно повлияли на возможности Ирана по экспорту нефти. По оценке американского командования, из-за блокады страна не смогла вывезти сырую нефть на сумму более 25 млрд долларов. В то же время эти цифры являются оценкой американской стороны, а не независимо подтвержденным показателем.

Теперь США стремятся усилить давление на Тегеран, ограничив возможности обхода морской блокады через сухопутные границы и Каспийское море.

Как в Иране отреагировали на новые действия США

В Иране уже отреагировали на планы Вашингтона. Представитель Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Мохеби заявил, что американская инициатива не достигнет своей цели и Соединённым Штатам не удастся добиться экономического коллапса страны с помощью блокады.

"США никогда не смогут ввести экономическую блокаду, которую они пытаются навязать и предлагают под разными названиями и в рамках различных планов", — заявил он, сообщает AFP.

По словам представителя КВИР, Вашингтон также не сможет заблокировать каналы связи Ирана с соседними государствами.

Напомним, что Иран готовится к возможным ударам по ядерным объектам. На фоне опасений относительно возможного возобновления военной операции США иранские власти начали раздавать таблетки йодида калия жителям населённых пунктов, расположенных вблизи этих объектов.

Кроме того, Фокус писал, что администрация Дональда Трампа обратилась к Пекину с просьбой использовать свои контакты с Тегераном для дипломатического урегулирования конфликта. Китай уже передал это обращение иранской стороне, однако ответа из Тегерана пока нет.