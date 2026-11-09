Трамп затягує зашморг навколо Ірану: у центрі уваги несподівано опинилися Росія та Китай

Росія, Китай і країни Центральної Азії залишаються каналами, через які Іран може отримувати військові вантажі попри санкції та морську блокаду. Тепер США вирішили перекрити й ці маршрути.

США розширюють обмеження проти Ірану. Так, американський президент Дональд Трамп заявив про початок повноцінної роботи оперативної групи Task Force Iron Gate ("Залізна брама"), яка має перешкоджати постачанню озброєння та інших підсанкційних товарів до Ірану. Про це Трамп написав 8 листопада 2026 року у своїй соціальній мережі Truth Social.

Допис Дональда Трампа про Іран в Truth Social Фото: Дональд Трамп/Truth Social

"Оперативна група Iron Gate діє на повну силу. Разом із найбільшою в історії морською блокадою це практично повністю перекриває постачання до Ірану та вивезення товарів з країни", — написав президент США.

Таким чином, Дональд Трамп озвучив, що після морської блокади Вашингтон взявся за сухопутні маршрути, якими до Ірану можуть доправляти зброю, військові технології та підсанкційні товари. Розширення американських обмежень пов'язане з тим, що Іран продовжує отримувати військові матеріали, попри морську блокаду та західні санкції.

Видео дня

За даними розслідування Reuters, із січня 2025 року Іран імпортував щонайменше на 2 млрд доларів обладнання, вибухових матеріалів і важких вантажівок через мережу каналів постачання, які дозволяли обходити обмеження.

Журналісти встановили, що вантажі потрапляли до країни кількома шляхами:

вантажними суднами через Каспійське море з Росії;

автомобільним транспортом із країн Центральної Азії;

вантажними літаками з Китаю.

Саме тому американська влада вирішила посилити контроль не лише за морськими перевезеннями поблизу іранських портів, а й за альтернативними маршрутами, якими Тегеран може отримувати компоненти та технології для відновлення військового виробництва.

Що відомо про Task Force Iron Gate

Про створення міжвідомчого підрозділу Task Force Iron Gate ("Залізна брама"), який має координувати зусилля з перекриття каналів постачання до Ірану, американське Центральне командування (CENTCOM) повідомило 7 листопада. А наступного дня Дональд Трамп заявив про її повноцінну роботу.

До складу нового підрозділу увійшли приблизно 20 військових і цивільних фахівців. Він базуватиметься у місті Тампа, штат Флорида, та співпрацюватиме з іншими американськими державними відомствами.

Основне завдання групи — виявляти та перешкоджати переміщенню через іранські сухопутні кордони та Каспійське море:

сучасних систем озброєння;

технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сферах;

матеріалів, на які поширюються міжнародні санкції;

незаконних фінансових потоків.

Ініціативу очолив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер. За його словами, нова структура має посилити обмеження щодо військових можливостей Ірану.

"Посилення співпраці CENTCOM з іншими державними відомствами США ще більше обмежить здатність Ірану фінансувати тероризм, відновлювати збройові заводи та поповнювати свої військові запаси", — заявив командувач.

Створення Iron Gate стало продовженням морської блокади іранських портів, яку США запровадили раніше. Тепер Вашингтон намагається перекрити не лише морські, а й альтернативні сухопутні маршрути постачання.

Яких результатів уже досягла морська блокада

У CENTCOM заявляють, що морські обмеження вже суттєво вплинули на можливості Ірану експортувати нафту. За оцінкою американського командування, завдяки блокаді країна не змогла вивезти сиру нафту на суму понад 25 млрд доларів. Водночас ці цифри є оцінкою американської сторони, а не незалежно підтвердженим показником.

Тепер США прагнуть посилити тиск на Тегеран, обмеживши можливості обходити морську блокаду через сухопутні кордони та Каспійське море.

Як в Ірані відреагували на нові дії США

В Ірані вже відреагували на плани Вашингтона. Представник Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Мохебі заявив, що американська ініціатива не досягне своєї мети і Сполученим Штатам не вдасться домогтися економічного колапсу країни за допомогою блокади.

"США ніколи не зможуть запровадити економічну блокаду, яку вони намагаються нав'язати та пропонують під різними назвами й у межах різних планів", — заявив він, повідомляє AFP.

За словами представника КВІР, Вашингтон також не зможе заблокувати канали зв'язку Ірану із сусідніми державами.

Нагадаємо, Іран готується до можливих ударів по ядерних об'єктах. На тлі побоювань щодо можливого відновлення військової операції США іранська влада почала роздавати таблетки йодиду калію жителям населених пунктів поблизу цих об'єктів.

Крім того, Фокус писав, що адміністрація Дональда Трампа попросила Пекін використати свої контакти з Тегераном для дипломатичного врегулювання конфлікту. Китай уже передав це звернення іранській стороні, однак відповіді Тегерана поки немає.