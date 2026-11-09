Семья нападавшего, туристы: полиция рассказала о жертвах стрельбы в Кракове и подробностях теракта

Полиция Малопольского воеводства ведет расследование стрельбы в Кракове 7 ноября, в результате которой на Рыночной площади погибли шесть человек, а еще трое — члены семьи нападавшего. Между первыми выстрелами на площади, заполненной туристами и поляками, и задержанием стрелка прошло 20 минут. Что известно о жертвах нападения и о работе полицейских, двое из которых получили тяжелые ранения и находятся в больнице?

Среди жертв стрельбы в Кракове на Рыночной площади — двое иностранных туристов и четверо граждан Польши, сообщил воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Кленчар во время пресс-конференции вечером 8 ноября. Погибшие иностранцы — это 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний британец. Остальные жертвы — польские граждане: женщины 61, 53 и 47 лет, а также мужчина 50 лет. Между тем польские СМИ рассказали о ходе преследования злоумышленника, который мчался по центральным улицам Кракова, и о семье стрелка, которую он убил за несколько минут до выезда на Рыночную площадь в Кракове. Фокус собрал информацию о трагедии в польском городе днём 7 ноября.

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Стрельба в Кракове — пресс-конференция Кшиштофа Кленчара 8 ноября

Кшиштоф Кленчар сообщил, что все 16 пострадавших в результате стрельбы в Кракове находятся в больнице и никто не погиб (на момент встречи с представителями СМИ). Среди пострадавших — двое полицейских, которые преследовали преступника и получили ранения: их состояние тяжелое, но они живы.

"Учитывая, сколько оружия всё ещё было найдено в машине преступника, если бы не неэффективное вмешательство этих двух молодых парней, число жертв могло бы быть значительно больше. Имея пистолеты, которыми они владели и которые использовали надлежащим образом, как и должны были поступить, они вступили в схватку с бандитом, вооруженным винтовкой, заплатив за это высокую цену, спасая жизни многих граждан. Один уже выздоровел, другой остается в коме и находится под медицинским наблюдением", — сказал чиновник.

Стрельба в Кракове — работа полиции и жертвы 7 ноября

Полиция и представители властей рассказали о работе полиции во время перестрелки в Кракове 7 ноября. Установлено, что после первого выстрела уже через две минуты на площади появилась городская полиция, а ещё через три минуты прибыла патрульная полиция — на место происшествия направили 30 патрулей.

"Первый патруль приступил к делу уже через три минуты. Активное вмешательство. Идет перестрелка. Затем двое молодых офицеров преследуют раненого мужчину, в итоге раня и задерживая его, при этом сами получив телесные повреждения. Через три минуты полиция на месте происшествия. Через четыре минуты прибывают первые бригады скорой медицинской помощи. Через шесть минут на месте уже находятся пожарные и оказывают первую медицинскую помощь", — сообщил Кленчар.

Медиа Onet составило карту передвижений стрелка с момента, когда он начал стрелять, до момента ареста. Видно, что стрелок, находившийся в машине, выехал по северо-западной улочке, затем проехал по северной и восточной сторонам, а потом помчался на юг с полицейскими "на хвосте". Уточняется, что от первых выстрелов до задержания прошло 20 минут.

Стрельба в Кракове — траектория стрелка 7 ноября Фото: onet.pl

Семья стрелка в Кракове — новые жертвы

Другими жертвами 24-летнего стрелка Михала Оксинского (Michał Oksiński) стала семья Оксинских, проживавшая в городке Островец-Свентокшиский за 140 км от Кракова. Полиция сообщила, что преступник застрелил 53-летнего отца Януша, 52-летнюю мать Ренату и 21-летнюю сестру Магдалену. СМИ рассказали некоторые подробности о сестре Магдалене — женщина занималась искусством и была студенткой III курса факультета живописи Академии искусств в Кракове.

Стрельба в Кракове — сестра стрелка Магда Оксинская (Magda Oksińska) Фото: Facebook

Стрельба в Кракове — картина Магды Оксинской, сестры стрелка Фото: Facebook

В ходе обыска в квартире было обнаружено семь единиц оружия. Михал, как сообщила полиция, придерживался ультраправых взглядов, однако мотивы его преступления пока устанавливаются.

Стрельба в Кракове — нападавший Михал Оксинский Фото: onet.pl

Что произошло в Кракове 7 ноября — подробности стрельбы

Отметим, что Фокус писал о стрельбе в Кракове 7 ноября. В сети появились кадры из польского города — звуки выстрелов и люди, которые разбегаются и прячутся в магазинах. Впоследствии стало известно, что неизвестный мужчина выехал на Рыночную площадь и начал стрелять по прохожим. Полиция задержала стрелка: его ранили и доставили в больницу.

Напоминаем, что утром 9 ноября полиция сообщила о том, что стрелок из Кракова скончался от полученных ранений: СМИ рассказали, как он выглядел и служил ли он в польской армии.