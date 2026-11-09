Сім'я нападника, туристи: поліція розповіла про жертв стрілянини у Кракові та деталі про теракт

Поліція Малопольського воєводства веде розслідування стрілянини у Кракові 7 листопада, під час якого загинуло шестеро людей на Ринковій площі, а ще троє — члени сім'ї нападника. Між першими пострілами на площі, заповненій туристами та поляками, та затриманням стрільця пройшо 20 хвилин. Що відомо про жертв нападу та про роботу поліцейських, двоє з яких отримали важкі поранення та перебувають у лікарні?

Серед жертв стрілянини у Кракові на Ринковій площі — двоє іноземних туристів та четверо громадян Польщі, сказав воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Кленчар під час пресконференції увечері 8 листопада. Загиблі іноземці — це 51-річна громадянка Австрії та 32-річний британець. Інші жертви — це польські громадяни: жінки 61 року, 53 та 47 років, і також чоловік 50 років. Тим часом польські медіа розповіли про хід переслідування зловмисника, який мчав центральними вулицями Кракова, та про родину стрільця, яку він убив за кілька хвилин до виїзду на Ринкові площу в Кракові. Фокус зібрав інформацію про трагедію у польському місті вдень 7 листопада.

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Стрілянина у Кракові — пресконференція Кшиштофа Кленчара 8 листопада

Кшиштоф Кленчар розповів, що усі 16 постраждалих від стрілянини у Кракові перебувають у лікарні й нікого не втратили (на момент зустрічі з медіа). Серед постраждалих — двоє поліцейських, які переслідували стільця та отримали поранення: їхній стан важкий, але вони живі.

"Враховуючи, скільки зброї все ще було знайдено в машині злочинця, якби не неефективне втручання цих двох молодих хлопців, кількість жертв могла б бути значно більшою. З пістолетами, які вони мали та використовували належним чином, як і повинні були зробити, вони зіткнулися з бандитом, озброєним гвинтівкою, заплативши за це високу ціну, врятувавши життя багатьох громадян. Один вже одужав, інший залишається в комі та перебуває під медичним наглядом", — сказав посадовець.

Стрілянина у Кракові — робота поліції та жертви 7 листопада

Поліція та представники влади розповіли про роботу поліції під час стрілянини у Кракові 7 листопада. Встановили, що після першого пострілу вже через дві хвилини на площі була міська поліція, а ще через три хвилини прибула патрульна поліція — на місці подій направили 30 патрулів.

"Перший патруль взявся за справу вже через три хвилини. Активне втручання. Відбувається перестрілка. Потім двоє молодих офіцерів переслідують пораненого чоловіка, зрештою поранивши та захопивши його, також отримавши тілесні ушкодження. Через три хвилини поліція на місці події. Через чотири хвилини прибувають перші бригади швидкої медичної допомоги. Через шість хвилин на місці вже перебувають пожежники та надають першу медичну допомогу", — повідомив Кленчар.

Медіа Onet створила карту руху стрільця від моменту, коли він почав стріляти, до моменту арешту. Бачимо, що стрілець, який перебував у машині, виїхав північно-західною вуличкою, потім прохав по північній та східній стороні, а потім помчав на південь з поліцейськими "на хвості". Уточнюється, що від перших пострілів до затримання пройшов 20 хвилин.

Стрілянина у Кракові — траєкторія стрільця 7 листопада Фото: onet.pl

Родина стрільця у Кракові — нові жертви

Інші жертви 24 річного стрільця Міхала Оксінського (Michał Oksiński) — це родина Оксінських, яка жила у містечку Островець Свентокшиський за 140 км від Кракова. Поліція повідомила, що злочинець застрелив 53 річного батька Януша, 52-річну матір Ренату та 21-річну сестру Магдалену. Медіа розповіли деякі деталі про сестру Магдалену — жінка займалась мистецтвом та була студенткою III курсу живопису Академії мистецтв у Кракові.

Стрілянина у Кракові — сестра стрільця Магда Оксінська (Magda Oksińska) Фото: Facebook

Стрілянина у Кракові — картина Магди Оксінської, сестри стрільця Фото: Facebook

Під час обшуку у помешканні виявили сім одиниць зброї. Міхал, як повідомила поліція, мав праворадикальні погляди, але мотиви його злочину ще встановлюються.

Стрілянина у Кракові — нападник Міхал Оксінський Фото: onet.pl

Що стало у Кракові 7 листопада — деталі стрілянини

Зазначимо, Фокус писав про стрілянину у Кракові 7 листопада. У мережі з'явились кадри з польського міста — звуки пострілів та люди, які розбігаються та ховають у магазинах. Згодом стало відомо, що невідомий чоловік виїхав на Ринкові площу та почав стріляти по перехожих. Поліція затримала стрільця: його поранили та відправила до лікарні.

Нагадуємо, зранку 9 листопада поліція повідомила про те, що стрілець з Кракова помер після поранень: медіа розповіли, як він виглядав та чи служив у польському війську.