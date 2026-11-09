"Эта война будет другой и очень короткой": в МИД РФ пригрозили странам Европы

Россия готова к войне с Европой, но нападать ни на кого не планирует – такую противоречивую позицию озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Параллельно он обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они якобы "фактически руководят" войной против Украины.

Готовность России к войне с Европой задекларировал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, и тут же заверил, что нападать Москва ни на кого не собирается. Его слова распространило русское государственное агентство ТАСС.

По утверждению Рябкова, Россия "никому не угрожает", однако будет отвечать в случае так называемой агрессии.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого нападать ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе, ни потом не собираемся. Но если столкнемся с агрессией, то вынуждены будем отвечать. Европа готовится к войне, и если она начнет ее, то мы к такому развитию событий готовы. Однако эта война будет другой и очень короткой", — сказал он.

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Отдельно представитель российского МИД возложил на западные страны ответственность за то, что война против Украины продолжается. По его словам, это делается якобы намеренно, чтобы "подготовиться к будущему противостоянию с Россией и выиграть время".

"Страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в вооруженный конфликт в Украине. Фактически руководят им и несут за это ответственность. Именно так мы расцениваем действия тех, кто поставляет Киеву колоссальные объемы вооружения и военной техники, осуществляет экспертное содействие, а по сути, командование и управление на месте занимается целеуказанием", — заявил Рябков.

Никаких подтверждений этим утверждениям российский дипломат не привел. В НАТО и Евросоюзе его заявления пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что после атаки хакера на базу данных Росстата в сети обнародовали подсчеты российских потерь на войне против Украины. По этим данным, погибших уже по меньшей мере 450 тысяч, а к концу года их количество может возрасти до 600 тысяч.

Также сообщалось, что с наступлением холодов Россия не отказалась от попыток повлечь за собой энергетический кризис в Украине. Удары по энергообъектам продолжаются, а недавно под массированной атакой оказались сразу четыре теплоэлектростанции – под угрозой не только электроснабжения, но и отопительный сезон.