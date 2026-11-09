"Ця війна буде іншою і дуже короткою": в МЗС РФ пригрозили країнам Європи
Росія готова до війни з Європою, але нападати ні на кого не планує – таку суперечливу позицію озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Паралельно він звинуватив НАТО та Євросоюз у тому, що вони фактично керують війною проти України.
Готовність Росії до війни з Європою задекларував заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, і тут же запевнив, що нападати Москва ні на кого не збирається. Його слова поширило російське державне агентство ТАСС.
За твердженням Рябкова, Росія "нікому не погрожує", однак відповідатиме у разі так званої агресії.
"Ми нікому не загрожуємо, ні на кого нападати ані у близькотерміновій, ані в середньостроковій перспективі, ні потім не збираємось. Але якщо зіткнемося з агресією, то змушені будемо відповідати. Європа готується до війни, і якщо вона почне її, то ми до такого розвитку подій готові. Однак ця війна буде іншою і дуже короткою", – сказав він.
Окремо представник російського МЗС поклав на західні країни відповідальність за те, що війна проти України триває. За його словами, це нібито робиться навмисно, щоб "підготуватися до майбутнього протистояння з Росією та виграти час".
"Країни НАТО та Євросоюзу щільно залучені до збройного конфлікту в Україні. Фактично керують ним та несуть за це відповідальність. Саме так ми розцінюємо дії тих, хто постачає Києву колосальні обсяги озброєння та військової техніки, здійснює експертне сприяння, а по суті, командування та управління на місці займається цілевказуванням", – заявив Рябков.
Жодних підтверджень цим твердженням російський дипломат не навів. У НАТО та Євросоюзі його заяви поки не коментували.
Раніше повідомлялося, що після хакерської атаки на базу даних Росстату в мережі оприлюднили підрахунки російських втрат на війні проти України. За цими даними, загиблих уже щонайменше 450 тисяч, а до кінця року їхня кількість може зрости до 600 тисяч.
Також повідомлялося, що з настанням холодів Росія не відмовилася від спроб спричинити енергетичну кризу в Україні. Удари по енергообʼєктах тривають, а нещодавно під масованою атакою опинилися одразу чотири теплоелектростанції – під загрозою не лише електропостачання, а й опалювальний сезон.