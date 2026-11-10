Российский VIP-самолет Путина тайно прилетел в Израиль: что известно о пассажирах "особого" рейса

В преддверии переговоров по завершению войны в Украине российский военный самолет совершил необычный рейс из Москвы в Израиль, а оттуда отправился в Абу-Даби, где должны встретиться представители Украины, России и США. Самая большая интрига – кто именно находился на борту.

Российский военный самолет Ту-154, используемый для перевозки чиновников и военного руководства, вечером 8 ноября приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Подобных посадок российских военных самолетов в аэропорту Бен-Гурион не фиксировали в последние годы, поэтому этот рейс вызвал много вопросов. Об этом сообщил израильский военный журналист Итай Блюменталь. Он отметил, что самолет прибыл в Израиль примерно в 21:00 по местному времени.

В первую очередь самолет привлек внимание тем, что находится под санкциями США. Речь идет о Ту-154М с регистрационным номером RA-85042, принадлежащим 223-му летному отряду Министерства обороны России. Это подразделение обеспечивает перевозку чиновников, военных и официальных делегаций.

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По данным Flightradar24, борт вылетел с военной авиабазы Чкаловский вблизи Москвы, пересек акваторию Черного моря, прошел через воздушное пространство Турции и приблизился к Израилю со стороны Средиземного моря.

Кстати, самолет и связанное с ним авиационное подразделение попали под американские санкции в мае 2023 года. Тогда Министерство финансов США внесло в санкционный список 37 российских самолетов, связанных с 223-м летным отрядом. Вашингтон объяснял санкционные меры деятельностью этого подразделения, в частности, перевозкой персонала и оборудования российской частной военной компании "Вагнер" в страны, где она действовала.

Лишь 10 ноября издание Anadolu Agency сообщило, что на борту Ту-154М находилась российская делегация во главе с адмиралом Игорем Костюковым — руководителем Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известного как ГРУ, а сам визит в Израиль состоялся по просьбе США для переговоров для переговоров. При этом деталей встреч, их повестки и возможных договоренностей не обнародовали.

Израильская армия, офис премьер-министра и посольство России отказались комментировать прибытие самолета. Российское посольство также не стало объяснять, кто находился в самолете и с какой целью делегация прибыла в страну.

Следующая остановка Ту-154 — Абу-Даби

После пребывания в Израиле российский Ту-154М вылетел в Абу-Даби. Там 10 и 11 ноября запланированы переговоры с участием Украины, России и США.

Ранее сообщалось, что в российскую делегацию вошли помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Сергей Рябков, представитель Генерального штаба Юрий Жигарловский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и руководитель военной разведки Игорь Костюков.

Переговоры должны касаться путей завершения войны России против Украины. Российскую делегацию снова возглавит Мединский. И это первая трехсторонняя встреча такого формата после февраля.

Таким образом, прибытие российского военного самолета в Израиль состоялось в преддверии нового раунда переговоров по Украине.

Какая связь России с Израилем и Ираном

Израильский журналист Итай Блюменталь обратил внимание на еще один важный аспект необычного рейса — отношения России со странами Ближнего Востока.

По его словам, ранее взаимодействие между израильскими и российскими военными преимущественно касалось присутствия российских сил в Сирии и предотвращения возможных инцидентов вблизи израильской границы. Так, перед падением режима Башара Асада стороны создали механизм предотвращения военных инцидентов вблизи израильской границы. Впоследствии его использовали для координации действий в районах, где действовали израильские силы, в том числе вблизи российской авиабазы Хмейм в провинции Латакия.

После начала полномасштабной войны против Украины Россия существенно сократила свое военное присутствие в Сирии. В то же время, как отмечал журналист, в последнее время российские военные начали возвращать силы и технику на базу Хмеймим вблизи сирийской Латакии.

Особое внимание Блюменталь обратил на стратегические отношения Москвы с Тегераном. Так, за пять дней до "необычного" рейса, 3 ноября, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем их разговора было противостояние между США и Ираном. Также сообщалось, что иранский чиновник передал Путину послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Кроме того, Россия должна поставить Ирану истребители Су-35. По информации, которую приводил Блюменталь, в перспективе также может идти речь о поставках Тегерану систем противовоздушной обороны.

Напомним, США запустили операцию "Железные ворота", чтобы перекрыть Ирану пути поставки оружия и подсанкционных товаров через Россию, Китай и страны Центральной Азии. О начале полноценной работы оперативной группы заявил Дональд Трамп, фактически объявив о расширении американского давления на Тегеран за пределы морской блокады.

Также Фокус писал, что Россия изменила состав своей делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби, направив представителей более высокого уровня, чем во время предыдущих раундов. Это может свидетельствовать о готовности Кремля к более предметному диалогу после нескольких месяцев дипломатического тупика.