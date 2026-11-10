Російський VIP-літак Путіна таємно прилетів до Ізраїлю: що відомо про пасажирів "особливого" рейсу

Напередодні переговорів щодо завершення війни в Україні російський військовий літак здійснив незвичний рейс із Москви до Ізраїлю, а звідти вирушив до Абу-Дабі, де мають зустрітися представники України, Росії та США. Найбільша інтрига — хто саме перебував на борту.

Російський військовий літак Ту-154, який використовують для перевезення високопосадовців і військового керівництва, увечері 8 листопада приземлився в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі. Подібних посадок російських військових літаків в аеропорту Бен-Гуріон не фіксували протягом останніх років, тому цей рейс викликав багато запитань. Про нього повідомив ізраїльський військовий журналіст Ітай Блюменталь. Він зазначив, що літак прибув до Ізраїлю приблизно о 21:00 за місцевим часом.

Насамперед, літак привернув увагу тим, що перебуває під санкціями США. Йдеться про Ту-154М із реєстраційним номером RA-85042, який належить 223-му льотному загону Міністерства оборони Росії. Цей підрозділ забезпечує перевезення високопосадовців, військових та офіційних делегацій.

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За даними Flightradar24, борт вилетів із військової авіабази Чкаловський поблизу Москви, перетнув акваторію Чорного моря, пройшов через повітряний простір Туреччини та наблизився до Ізраїлю з боку Середземного моря.

До речі, літак і пов’язаний із ним авіаційний підрозділ потрапили під американські санкції у травні 2023 року. Тоді Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку 37 російських літаків, пов’язаних із 223-м льотним загоном. Вашингтон пояснював санкційні заходи діяльністю цього підрозділу, зокрема перевезенням персоналу та обладнання російської приватної військової компанії "Вагнер" у країни, де вона діяла.

Лише 10 листопада видання Anadolu Agency повідомило, що на борту Ту-154М знаходилася російська делегація на чолі з адміралом Ігорем Костюковим — керівником Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, відомого як ГРУ, а сам візит до Ізраїлю відбувся на прохання США для переговорів із керівництвом ізраїльських силових структур. При цьому деталей зустрічей, їхнього порядку денного та можливих домовленостей не оприлюднили.

Ізраїльська армія, офіс прем’єр-міністра та посольство Росії відмовилися коментувати прибуття літака. Російське посольство також не стало пояснювати, хто саме перебував у літаку та з якою метою делегація прибула до країни.

Наступна зупинка Ту-154 — Абу-Дабі

Після перебування в Ізраїлі російський Ту-154М вилетів до Абу-Дабі. Саме там 10 і 11 листопада заплановані переговори за участю України, Росії та США.

Раніше повідомлялось, що до російської делегації увійшли помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, представник Генерального штабу Юрій Жигарловський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін та керівник військової розвідки Ігор Костюков.

Переговори мають стосуватися шляхів завершення війни Росії проти України. Російську делегацію знову очолить Мединський. І це перша тристороння зустріч такого формату після лютого.

Таким чином, прибуття російського військового літака до Ізраїлю відбулося напередодні нового раунду переговорів щодо України.

Який зв'язок Росії з Ізраїлем та Іраном

Ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь звернув увагу ще на один важливий аспект незвичайного рейсу — відносини Росії з країнами Близького Сходу.

За його словами, раніше взаємодія між ізраїльськими та російськими військовими переважно стосувалася присутності російських сил у Сирії та запобігання можливим інцидентам поблизу ізраїльського кордону. Так, перед падінням режиму Башара Асада сторони створили механізм запобігання військовим інцидентам поблизу ізраїльського кордону. Згодом його використовували для координації дій у районах, де діяли ізраїльські сили, зокрема поблизу російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія.

Після початку повномасштабної війни проти України Росія суттєво скоротила свою військову присутність у Сирії. Водночас, як зазначав журналіст, останнім часом російські військові почали повертати сили та техніку на базу Хмеймім поблизу сирійської Латакії.

Окрему увагу Блюменталь звернув на стратегічні відносини Москви з Тегераном. Так, за п'ять днів до "незвичайного" рейсу, 3 листопада, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї відвідав Москву та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем їхньої розмови було протистояння між США та Іраном. Також повідомлялося, що іранський високопосадовець передав Путіну послання від верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Крім того, Росія має поставити Ірану винищувачі Су-35. За інформацією, яку наводив Блюменталь, у перспективі також може йтися про постачання Тегерану систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, США запустили операцію "Залізна брама", щоб перекрити Ірану шляхи постачання зброї та підсанкційних товарів через Росію, Китай і країни Центральної Азії. Про початок повноцінної роботи оперативної групи заявив Дональд Трамп, фактично оголосивши про розширення американського тиску на Тегеран за межі морської блокади.

Також Фокус писав, що Росія змінила склад своєї делегації на переговорах з Україною в Абу-Дабі, направивши представників вищого рівня, ніж під час попередніх раундів. Це може свідчити про готовність Кремля до предметнішого діалогу після кількох місяців дипломатичного глухого кута.