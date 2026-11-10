Столкнулись более 70 авто: из-за густого тумана в Болгарии погибли более 10 человек (фото)

Из-за густого тумана в Болгарии произошли две цепные аварии с участием более 70 авто, в настоящее время известно о 12 погибших.

Во вторник утром, 10 ноября, в Болгарии на автомагистрали "Тракия" в районе транспортного узла "Зимница" произошли две цепные автотрощи. Предварительно, в ДТП в общей сложности попали более 70 транспортных средств, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек. Автомагистраль "Тракия" была перекрыта в обоих направлениях.

Как пишет болгарское медиа NOVA, аварии произошли между перекрестком Зимница и Кабиле. Одно ДТП произошло на 289-м километре трассы в направлении Бургаса. Другая – на 294-м километре, перед развязкой Зимница, на участке в направлении Софии.

Что стало причиной аварий

Исполняющий обязанности генерального секретаря МВД Любомир Николов сообщил NOVA, что среди причин трагедии, вероятно, были густой туман и внезапное ухудшение видимости. По словам Николова, очевидцы говорят, что видимость изначально была около 70-80 метров, но внезапно упала до 10 метров.

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Сколько человек пострадали

Министр здравоохранения Болгарии Катя Ивкова на брифинге уточнила, что число погибших в настоящее время составляет 12 человек: 10 из них погибли на месте аварии, а двое пострадавших скончались в больницах.

После серьезных аварий на автомагистрали "Тракия" доставлено в общей сложности 46 пациентов, сообщила министр здравоохранения.

"Восемь пациентов госпитализированы в Сливен. Семь пациентов госпитализированы в две больницы в Бургасе. Двенадцать пациентов находятся в больнице в Ямболе", — уточнила она СМИ, и добавила, что всем предоставляется необходимая неотложная медицинская помощь.

Как сообщает NOVA, в муниципалитетах Стралджа, Тунджа и Ямбол из-за чрезвычайной сложности ситуации в регионе и значительных убытков имущества, объявили частичное чрезвычайное положение.

Напомним, в Турции произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 34-летняя гражданка Украины.

Также недавно в ДТП в Австрии погиб один из самых влиятельных банкиров Германии.