Попал в тюрьму из-за коррупции в "Формуле-1": бывший немецкий топ-банкир погиб в ДТП

В ДТП в Австрии погиб 68-летний Герхард Грибковский, который в свое время был одним из самых влиятельных банкиров Германии.

Как член правления BayernLB он зарабатывал около полумиллиона евро в год и сыграл ключевую роль в продаже акций "Формулы-1" финансовому инвестору. Но в 2012 году Грибковский был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за взяточничество, злоупотребление доверием и уклонение от уплаты налогов, сообщает RTL.

Он получил взятку в размере 44 миллионов долларов от Берни Экклстоуна. После освобождения из тюрьмы ведущий банкир начал новую карьеру, но с ним произошла трагедия.

Согласно сообщению, авария произошла средь бела дня на федеральной автомагистрали недалеко от Шварцау-им-Гебирге в Австрии.

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Герхард Грибковский и коррупционный скандал в "Формуле-1"

Имя Грибковского попало в заголовки газет в 2012 году. Бывший топ-банкир оказался в центре коррупционного скандала вокруг "Формулы-1" и её тогдашнего руководителя Берни Экклстоуна

В 2002 году Bayerische Landesbank приобрел акции многомиллиардного бизнеса "Формулы-1". А четыре года спустя Грибковский, занимавший в то время должность главного директора по управлению рисками BayernLB, продал эти активы финансовому инвестору CVC Capital.

Но на самом деле он тайно получил от Экклстоуна 44 миллиона долларов США. По версии обвинения, деньги предназначались для того, чтобы акции "Формулы-1" были проданы выбранному инвестору.

Экклстоун тогда заявил об угрозах.

"Мне часто угрожали в жизни, но никогда так изящно, как со стороны Грибковского", — заявил он. Однако прокуратура сильно сомневалась в этой версии.

Коррупционный скандал имел серьезные последствия для Грибковского. В январе 2011 года он был арестован. В июне 2012 года он признался, обвинив при этом также Экклстоуна.

В 2012 году Мюнхенский региональный суд приговорил бывшего банкира к восьми с половиной годам лишения свободы за взяточничество, злоупотребление доверием и уклонение от уплаты налогов.

Но судебные тяжбы продолжились. Медиакомпания Constantin Medien подала в суд на Экклстоуна и Грибковского с требованием возместить убытки в размере 171 миллиона долларов. Позже BayernLB потребовала от Экклстоуна 416 миллионов долларов.

Грибковского досрочно освободили в марте 2016 года, а оставшийся срок ему назначили условно.

Напомним, что в курортном городе Алания в Турции произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла 34-летняя гражданка Украины Асия Мачкалян.

Кроме того, министерство обороны Великобритании сообщило о британском офицере, погибшем в ДТП в Украине. Инцидент произошел 12 сентября, впервые об этом сообщили 14 сентября, а его имя назвали только на четвёртый день после гибели.