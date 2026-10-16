Потрапив до в'язниці через корупцію у Формулі-1: колишній німецький топбанкір загинув у ДТП

У ДТП в Австрії загинув 68-річний Герхард Грібковський, який свого часу був одним із найвпливовіших банкірів Німеччини.

Як член правління BayernLB, він заробляв близько півмільйона євро на рік і відіграв ключову роль у продажу акцій Формули-1 фінансовому інвестору. Але у 2012 році Грібковського було засуджено до восьми з половиною років позбавлення волі за хабарництво, зловживання довірою та ухилення від сплати податків, повідомляє RTL.

Він отримав хабаря у розмірі 44 мільйони доларів від Берні Екклстоуна. Після звільнення з в'язниці провідний банкір розпочав нову кар'єру, але з ним сталася трагедія.

Згідно з повідомленням, аварія сталася серед білого дня на федеральній автомагістралі поблизу Шварцау-ім-Гебірге в Австрії.

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Герхард Грібковський і корупційний скандал у Формулі-1

Ім'я Грібковського потрапило в заголовки газет у 2012 році. Колишній топ-банкір опинився в центрі корупційного скандалу навколо Формули-1 та її тодішнього керівника Берні Екклстоуна

У 2002 році Bayerische Landesbank придбав акції багатомільярдного бізнесу Формули-1. А чотири роки по тому Грібковський як тодішній головний директор з управління ризиками BayernLB, продав ці активи фінансовому інвестору CVC Capital.

Але насправді він таємно отримав від Екклстоуна 44 мільйони доларів США. За версією обвинувачення, гроші призначалися для того, щоб акції Формули-1 були продані обраному інвестору.

Екклстоун тоді заявив про погрози.

"Мені часто погрожували в житті, але ніколи так витончено, як від Грібковського", — заявив він. Але прокуратура сильно сумнівалася в цій версії.

Корупційний скандал мав серйозні наслідки для Грибковського. У січні 2011 року його було арештовано. У червні 2012 року він зізнався, звинувативши також Екклстоуна.

У 2012 році Мюнхенський регіональний суд засудив колишнього банкіра до восьми з половиною років позбавлення волі за хабарництво, зловживання довірою та ухилення від сплати податків.

Але судові тяжби продовжилися. Медіакомпанія Constantin Medien подала до суду на Екклстоуна та Грібковського з вимогою відшкодувати збитки у розмірі 171 мільйона доларів. Пізніше BayernLB вимагала від Екклстоуна 416 мільйонів доларів.

Грибковського достроково звільнили у березні 2016 року, а решту терміну йому присудили умовно.

Нагадаємо, що у курортному місті Аланія в Туреччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула 34-річна громадянка України Асія Мачкалян.

Також міністерство оборони Великої Британії розповіло про британського офіцера, який розбився у дорожньо-транспортній пригоді в Україні. Інцидент стався 12 вересня, вперше про це повідомили 14 вересня, і лише на четвертий день після загибелі назвали його ім'я.