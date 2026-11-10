Зіткнулися понад 70 авто: через густий туман у Болгарії загинули понад 10 людей (фото)

Через густий туман у Болгарії сталися дві ланцюгові аварії за участі понад 70 авто, наразі відомо про 12 загиблих.

У вівторок зранку,10 листопада, у Болгарії на автомагістралі "Тракія" в районі транспортного вузла "Зимниця", сталися дві ланцюгові автотрощі. Попередньо, у ДТП загалом потрапили понад 70 транспортних засобів, внаслідок яких загинули щонайменше 12 осіб. Автомагістраль "Тракію" перекрили в обох напрямках.

Як пише болгарське медіа NOVA, аварії сталися між перехрестям Зимниця та Кабіле. Одна ДТП сталася на 289-му кілометрі траси в напрямку Бургаса. Інша — на 294-му кілометрі, перед розв’язкою Зимниця, на ділянці в напрямку Софії.

Що стало причиною аварій

Виконувач обов’язків генерального секретаря МВС Любомир Ніколов повідомив NOVA, що серед причин трагедії, ймовірно, були густий туман та раптове погіршення видимості. За словами Ніколова, очевидці кажуть, що видимість спочатку була близько 70-80 метрів, але раптово впала до лише 10 метрів.

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Скільки людей постраждали

Міністерка охорони здоров'я Болгарії Катя Івкова на брифінгу уточнила, що кількість загиблих наразі становить 12 осіб: 10 з них загинули на місці аварії, а двоє постраждалих померли в лікарнях.

Після серйозних аварій на автомагістралі "Тракія" доставлено загалом 46 пацієнтів, повідомила міністр охорони здоров'я.

"Вісім пацієнтів госпіталізовано до Слівена. Семеро пацієнтів госпіталізовано до двох лікарень у Бургасі. Дванадцять пацієнтів наразі перебувають у лікарні в Ямболі", — уточнила вона ЗМІ, і додала, що всім надається необхідна невідкладна медична допомога.

Як повідомляє NOVA, у муніципалітетах Стралджа, Тунджа та Ямбол через надзвичайну складнц ситуацію в регіоні та значні збитки майна, оголосили частковий надзвичайний стан.

Нагадаємо, у Туреччині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 34-річна громадянка України.

Також нещодавно у ДТП в Австрії загинув один із найвпливовіших банкірів Німеччини.