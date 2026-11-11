В Литве и Латвии объявили тревогу и подняли истребители: жителей призывали искать укрытие

В ночь на 11 ноября в некоторых регионах Литвы и Латвии объявили воздушную тревогу из-за неизвестных целей в небе. В Литве из-за движения неустановленной цели со стороны Беларуси военные подняли в небо истребители миссии НАТО, людей призывали искать укрытие.

Воздушную тревогу в частности объявляли в Вильнюсском, Утенском и Алитусском уездах Литвы. Глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Уилмантас Виткаускас сообщил, что в небе, предварительно, был зафиксирован беспилотник, пишет общественный вещатель LRT.

"Дрон это или какой-то другой объект, сейчас сказать сложно. Наши военно-воздушные силы продолжают наблюдение", — заявил Виткаускас.

Из-за воздушной угрозы была временно ограничена работа аэропортов в Вильнюсе и Каунасе. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал жителей проверить, есть ли в их домах укрытие. Если его нет, то чиновник попросил людей искать более безопасные места в подвалах. Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что армия следит за ситуацией.

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Около 00:30 по местному времени в NKVC сообщили, что на территории Беларуси вновь был обнаружен неизвестный дрон, который двигался в сторону границы с Литвой. В некоторых районах объявили воздушную тревогу "красного" уровня в связи с угрозой. В то же время, подробности остаются на момент публикации неизвестными.

В Латвии также объявляли воздушную тревогу этой ночью

Воздушную тревогу также около полуночи объявили в некоторых регионах Латвии. Предупреждение об опасности поступило в Луденском, Аугшдаугавском и Краславском краях.

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) на фоне предупреждений усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения, сообщило медиа LSM. Однако вскоре в областях объявили об отбое угрозы.

Напомним, недавно Литва объявила о развертывании военных для защиты границы с Калининградом.

Также ранее в Литве объявляли "желтый" уровень опасности из-за дронов из Беларуси.