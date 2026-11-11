У Литві та Латвії оголосили тривогу і підійняли винищувачі: мешканців закликали шукати укриття

У ніч на 11 листопада у деяких регіонах Литви та Латвії оголосили повітряну тривогу через невідомі цілі у небі. У Литві через рух невстановленої цілі з боку Білорусі військові підійняли у небо винищувачі місії НАТО, людей закликали шукати укриття.

Повітряну тривогу зокрема оголошували у Вільнюському, Утенському та Алітуському повітах Литви. Голова Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас повідомив, що у небі, попередньо, було зафіксовано безпілотник, пише громадський мовник LRT.

"Дрон це чи якийсь інший об'єкт, зараз сказати важко. Наші військово-повітряні сили продовжують спостереження", — заявив Віткаускас.

Через повітряну загрозу було тимчасово обмежено роботу аеропортів у Вільнюсі та Каунасі. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас закликав мешканців перевірити, чи є в їхніх будинках укриття. Якщо його немає, то посадовець попросив людей шукати безпечніші місця у підвалах. Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що армія стежить за ситуацією.

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Близько 00:30 години за місцевим часом у NKVC повідомили, що на території Білорусі знову було виявлено невідомий дрон, який рухався у бік кордону з Литвою. У деяких районах оголосили повітряну тривогу "червоного" рівня у зв'язку із загрозою. Водночас подробиці залишаються на момент публікації невідомими.

У Латвії також оголошували повітряну тривогу цієї ночі

Повітряну тривогу також близько опівночі оголосили у деяких регіонах Латвії. Попередження про небезпеку надійшло зокрема у Лудзенському, Аугшдаугавському та Краславському краях.

Національні збройні сили Латвії (НЗС) на тлі попереджень посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи, повідомило медіа LSM. Проте невдовзі в областях оголосили про відбій загрози.

Нагадаємо, нещодавно Литва оголосила про розгортання військових для захисту кордону з Калінінградом.

Також раніше у Литві оголошували "жовтий" рівень небезпеки через дрони з Білорусі.