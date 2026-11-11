24 часа в небе: Airbus установил рекорд дальности полета среди пассажирских самолетов

Самолет Airbus A350-1000ULR установил мировой рекорд Гиннеса по дальности перелета без посадки среди коммерческих авиалайнеров. Во время испытательного полета он преодолел 23155 км за 24 часа 24 минуты.

Об этом сообщила компания Airbus на своем сайте.

Рекорд подтвердили по данным самолета, независимо проверившим Международная авиационная федерация и сервис Flightradar24.

Самолет с позывным AIB35LR вылетел из Мельбурна (Австралия) 27 июля в 17.27 по местному времени и приземлился в Тулузе (Франция) 28 июля в 09.51. Общее расстояние составляло 12 503 морских мили, или 23 155 км.

Перелет состоялся в рамках испытательной программы A350-1000ULR, которую Airbus разрабатывает для авиакомпании Qantas Airways в рамках проекта Project Sunrise. Одним из требований было выполнить рейс со временем пребывания с начала руления перед взлетом до остановки после посадки продолжительностью 23 часа.

Видео дня

Схема перелета Фото: Airbus

Маршрут пролегал из Мельбурна через Сидней над Тихим океаном в направлении Лос-Анджелеса. После этого самолет пересек Северную Америку и Атлантический океан, пролетел над Лондоном и направился в Тулузу. Во время пересечения трех континентов и двух океанов экипаж наблюдал два заката и два рассвета.

На борту находились 13 человек — трое летчиков-испытателей Airbus, два пилота Qantas, пять инженеров по летным испытаниям Airbus, два инженера-конструктора компании и представитель Международной авиационной федерации.

A350-1000ULR обеспечивает Qantas возможность выполнять беспосадочные рейсы между Сиднеем и Лондоном, а также Нью-Йорком. Расстояние на этих маршрутах составит около 10 000 морских миль, а продолжительность полета — до 22 часов.

Увеличить дальность самолета удалось, в частности, благодаря установке дополнительного центрального топливного бака в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность полета еще на 1000 морских миль.

Qantas заказала 12 самолетов A350-1000ULR в пределах Project Sunrise. Первый борт должны передать авиакомпании в апреле 2027 года, а его эксплуатацию на маршруте Сидней-Лондон планируют начать позже того же года. Также перевозчик заказал 12 стандартных самолетов A350-1000.

Ранее Фокус писал о попытке теракта на борту самолета FlyDubai, во время которой второй пилот признался в планах атаковать Израиль.

Также на прошлой неделе над Атлантическим океаном после тревожного сообщения пропал медицинский самолет с шестью людьми на борту.