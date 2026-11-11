24 години в небі: Airbus встановив рекорд дальності польоту серед пасажирських літаків

Літак Airbus A350-1000ULR встановив світовий рекорд Гіннеса за дальністю перельоту без посадки серед комерційних авіалайнерів. Під час випробувального польоту він подолав 23 155 км за 24 години 24 хвилини.

Про це повідомила компанія Airbus на своєму сайті.

Рекорд підтвердили за даними літака, які незалежно перевірили Міжнародна авіаційна федерація та сервіс Flightradar24.

Літак із позивним AIB35LR вилетів із Мельбурна (Австралія) 27 липня о 17:27 за місцевим часом і приземлився в Тулузі (Франція) 28 липня о 09:51. Загальна відстань становила 12 503 морські милі, або 23 155 км.

Переліт відбувся в межах випробувальної програми A350-1000ULR, який Airbus розробляє для авіакомпанії Qantas Airways у межах проєкту Project Sunrise. Однією з вимог було виконати рейс із часом перебування від початку руління перед зльотом до зупинки після посадки тривалістю 23 години.

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Схема перельоту Фото: Airbus

Маршрут пролягав із Мельбурна через Сідней над Тихим океаном у напрямку Лос-Анджелеса. Після цього літак перетнув Північну Америку та Атлантичний океан, пролетів над Лондоном і попрямував до Тулузи. Під час перетину трьох континентів і двох океанів екіпаж спостерігав два заходи сонця та два світанки.

На борту перебували 13 людей — троє льотчиків-випробувачів Airbus, двоє пілотів Qantas, п'ятеро інженерів із льотних випробувань Airbus, двоє інженерів-конструкторів компанії та представник Міжнародної авіаційної федерації.

A350-1000ULR має забезпечити Qantas можливість виконувати безпосадкові рейси між Сіднеєм і Лондоном, а також Нью-Йорком. Відстань на цих маршрутах становитиме майже 10 000 морських миль, а тривалість польоту — до 22 годин.

Збільшити дальність літака вдалося, зокрема, завдяки встановленню додаткового центрального паливного бака в задній частині фюзеляжу. Він збільшує дальність польоту ще на 1 000 морських миль.

Qantas замовила 12 літаків A350-1000ULR у межах Project Sunrise. Перший борт мають передати авіакомпанії у квітні 2027 року, а його експлуатацію на маршруті Сідней — Лондон планують розпочати пізніше того ж року. Також перевізник замовив 12 стандартних літаків A350-1000.

Раніше Фокус писав про спробу теракту на борту літака FlyDubai, під час якої другий пілот зізнався у планах атакувати Ізраїль.

Також минулого тижня над Атлантичним океаном після тривожного повідомлення зник медичний літак із шістьма людьми на борту.