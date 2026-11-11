"Не будем терпеть это дерьмо от немцев": Фицо обвинил Мерца в шантаже из-за Украины

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц кричал на него из-за блокирования санкций против РФ. Фицо также раскритиковал требования Берлина по финансированию Украины.

Словацкое издание Denník N1 пишет, что Фицо вспомнил телефонный разговор, во время которого, по его словам, немецкий канцлер кричал на него и угрожал прекратить финансирование Словакии. Новый конфликт между политиками разгорелся на фоне спора о будущем бюджете Евросоюза и поддержке Киева после 2027 года.

Фицо назвал такую позицию шантажом и заявил, что Словакия будет самостоятельно определять свою политику.

Что Фицо сказал о Мертвеце

Словацкий премьер резко отреагировал на требования немецкого канцлера и подчеркнул, что Берлин не может диктовать Братиславе, как голосовать по европейской политике.

"То, что делает федеральный канцлер, — это типичный шантаж, и я его отвергаю", — заявил Фицо.

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Он также напомнил, что Словакия, как и Германия, имеет право вето в Европейском Союзе и может принимать решения по принципиальным вопросам.

"Великие немцы что-то говорят, так что давайте будем гоняться за этим? Нет, не будем", — добавил глава словацкого правительства.

Фицо также повторил, что Братислава не намерена выделять средства на дальнейшую финансовую поддержку Украины.

"Что это за чушь? Чего они от меня хотят? Мне что, должно быть страшно, что канцлер Германии что-то говорит? Мы не будем терпеть это дерьмо от канцлера Германии", — заявил словацкий премьер.

Как Мерц якобы угрожал Фицо из-за санкций против России

Во время выступления Фицо также вернулся к конфликту с Мерцом, который, по его словам, произошел после блокирования Словакией очередного пакета санкций против России в прошлом году. Словацкий премьер утверждает, что немецкий канцлер позвонил по телефону ему и эмоционально отреагировал на решение Братиславы.

"Я помню первый разговор с ним, когда он мне позвонил по телефону и кричал в трубку, что я делаю, когда я блокировал санкции против Российской Федерации в то время, потому что это касалось словацких интересов там. И что он остановит все наши деньги, и я не знаю что еще", — рассказал Фицо.

По его словам, тогда спор касался национальных интересов Словакии и ее позиции по ограничениям против Москвы. В то же время Фицо не привел дополнительных подробностей этого разговора.

Напомним, 27 октября СМИ передавали слова Роберта Фицо о том, что Словакия отказывается поддерживать военные проекты ЕС, направленные на военную помощь Украине.

2 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что Россия " не хочет ни на кого нападать ". Фицо в свою очередь сказал, что Словакия "очень жестко" реагирует на атаки беспилотников из Украины на нефтепровод "Дружба".