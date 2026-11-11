"Не будемо терпіти це лайно від німців": Фіцо звинуватив Мерца у шантажі через Україну

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц кричав на нього через блокування санкцій проти РФ. Фіцо також розкритикував вимоги Берліна щодо фінансування України.

Словацьке видання Denník N1 пише, що Фіцо пригадав телефонну розмову, під час якої, за його словами, німецький канцлер кричав на нього та погрожував припинити фінансування Словаччини. Новий конфлікт між політиками розгорівся на тлі суперечки про майбутній бюджет Євросоюзу та підтримку Києва після 2027 року.

Фіцо назвав таку позицію шантажем і заявив, що Словаччина самостійно визначатиме свою політику.

Що Фіцо сказав про Мерца

Словацький прем'єр різко відреагував на вимоги німецького канцлера та наголосив, що Берлін не може диктувати Братиславі, як голосувати з питань європейської політики.

"Те, що робить федеральний канцлер, — це типовий шантаж, і я його відкидаю", — заявив Фіцо.

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Він також нагадав, що Словаччина, як і Німеччина, має право вето в Європейському Союзі та може самостійно ухвалювати рішення з принципових питань.

"Великі німці щось кажуть, тож давайте будемо ганятися за цим? Ні, не будемо", — додав глава словацького уряду.

Фіцо також повторив, що Братислава не збирається виділяти кошти на подальшу фінансову підтримку України.

"Що це за нісенітниця? Чого вони від мене хочуть? Мені що, має бути страшно, що канцлер Німеччини щось каже? Ми не будемо терпіти це лайно від канцлера Німеччини", — заявив словацький прем'єр.

Як Мерц нібито погрожував Фіцо через санкції проти Росії

Під час виступу Фіцо також повернувся до конфлікту з Мерцом, який, за його словами, стався після блокування Словаччиною чергового пакета санкцій проти Росії минулого року. Словацький прем'єр стверджує, що німецький канцлер зателефонував йому та емоційно відреагував на рішення Братислави.

"Я пам'ятаю першу розмову з ним, коли він мені зателефонував і кричав у слухавку, що я роблю, коли я блокував санкції проти Російської Федерації на той час, бо це стосувалося словацьких інтересів там. І що він зупинить усі наші гроші, і я не знаю що ще", — розповів Фіцо.

За його словами, тоді суперечка стосувалася національних інтересів Словаччини та її позиції щодо обмежень проти Москви. Водночас Фіцо не навів додаткових подробиць тієї розмови.

Нагадаємо, 27 жовтня ЗМІ передавали слова Роберта Фіцо про те, що Словаччина відмовляється підтримувати військові проєкти ЄС, спрямовані на військову допомогу Україні.

2 вересня президент РФ Володимир Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що Росія "не хоче ні на кого нападати". Фіцо своєю чергою сказав, що Словаччина "дуже жорстко" реагує на атаки безпілотників з України на нафтопровід "Дружба".