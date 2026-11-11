Умер посол России в США Александр Дарчиев: что известно

Российский посол в Соединённых Штатах Америки Александр Дарчиев неожиданно умер 11 ноября на 67-м году жизни. Обстоятельства смерти неизвестны.

Александр Дарчиев — российский дипломат и историк-американист, с марта 2025 года занимавший должность чрезвычайного и полномочного посла России в США. Он умер 11 ноября 2026 года на 67-м году жизни, сообщили в Министерстве иностранных дел России. Официальная причина смерти на момент публикации материала не была названа.

В министерстве назвали его выдающимся дипломатом, опытным руководителем и наставником, а также "блестящим американистом", который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

Стоит отметить, что Дарчиев возглавил посольство в Вашингтоне 6 марта 2025 года, сменив на этом посту Анатолия Антонова. Параллельно он являлся постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств.

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Он находился на дипломатической службе с 1992 года и на протяжении всей карьеры специализировался на североамериканском направлении. В 2014–2021 годах Дарчиев занимал должность посла России в Канаде, а до этого дважды работал в российском посольстве в США.

Смерть посла совпала по времени с завершением двухдневных переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. На следующий день, 12 ноября, в Москву на встречу с Владимиром Путиным должны прибыть специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что в сети были опубликованы кадры с камер наблюдения, на которых запечатлен момент падения российского музыкального критика Сергея Соседова в отеле в Якутии. После этого он попал в больницу, где и скончался.

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