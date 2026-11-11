Помер посол Росії в США Олександр Дарчієв: що відомо

Російський посол у Сполучених штатах Америки Олександр Дарчієв несподівано помер 11 листопада на 67 році життя. Обставини смерті невідомі.

Олександр Дарчієв – російський дипломат та історик-американіст, який із березня 2025 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла Росії у США. Він помер 11 листопада 2026 року на 67-му році життя, повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії. Офіційна причина смерті на момент публікації матеріалу не була названа.

У міністерстві назвали його видатним дипломатом, досвідченим керівником і наставником, а також "блискучим американістом", який працював на одному з найвідповідальніших напрямів російської зовнішньої політики.

Варто зазначити, що посольство у Вашингтоні Дарчієв очолив 6 березня 2025 року, змінивши на цій посаді Анатолія Антонова. Паралельно він був постійним спостерігачем Росії при Організації американських держав.

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На дипломатичній службі він перебував від 1992 року й усю кар'єру спеціалізувався на північноамериканському напрямі. У 2014–2021 роках Дарчієв обіймав посаду посла Росії в Канаді, а до того двічі працював у російському посольстві у США.

Смерть посла збіглася в часі із завершенням дводенних переговорів Росії, України та США в Абу-Дабі. Наступного дня, 12 листопада, до Москви на зустріч із Володимиром Путіним мають прибути спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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