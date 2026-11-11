Смерть Сергія Сосєдова: з'явилося відео падіння і останніх хвилин життя критика

У мережі оприлюднили кадри з камер спостереження, які зафіксували момент падіння російського музичного критика Сергія Соседова у готелі в Якутії. Після цього знаменитість потрапив до лікарні, де і помер.

Відповідне відео поширили російські медіа. Раніше повідомляли, що смерть Сосєдова настала внаслідок отриманих травм під час падіння.

Останні хвилини життя Сосєдова

На оприлюдненому ролику видно, як музичний критик спускався сходами, раптово зупинився, відхилився назад і впав, вдарившись потилицею. На допомогу до Сосєдова одразу підбігли люди, які й викликали швидку допомогу. Після цього шоумена доправили до лікарні, проте медики не змогли врятувати його під час проведення екстреної операції.

Попередньо причиною смерті Сосєдова називають перелом основи черепа, що спричинив крововилив та набряк головного мозку. Крім цього, знайомі критика також висловлювали припущення, що втрату рівноваги міг спровокувати тромб.

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Що відомо про Сергія Сосєдова

Сергій Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років. Нещасний випадок стався в Якутії, куди він приїхав очолити журі конкурсу краси "Перлина Далекого Сходу". Критик послизнувся на сходах і отримав смертельну травму голови.

Широку популярність Сосєдов здобув у 1990-х завдяки програмі "Акули пера" на ТВ-6, де прославився своїми гострими запитаннями до зірок шоу-бізнесу. Пізніше він багато років працював у музичних телепроєктах, входив до складу журі "Х-фактора" та "Суперстар!", а з 2021 року понад два роки вів ток-шоу "За межею".

Похорон Сергія Сосєдова Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергія Сосєдова провели в останню путь 30 вересня. Його поховали на Перепечинському кладовищі в Підмосков'ї, неподалік Хімок.

Скандальний російський шоумен Рустам Солнцев різко висловився про смерть музичного критика. За словами блогера, шоумен за останні роки наговорив багато мерзенного, зокрема про підтримку війни і президента РФ Володимира Путіна.

До речі, російська співачка Наташа Корольова, яка має українське коріння, але перебралася в РФ, прокоментувала раптову смерть музичного критика.