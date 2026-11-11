Смерть Сергея Соседова: появилось видео падения и последних минут жизни критика

В сети обнародовали кадры из камер наблюдения, которые зафиксировали момент падения российского музыкального критика Сергея Соседова в гостинице в Якутии. После этого знаменитость попал в больницу, где и скончался.

Соответствующее видео распространили российские медиа. Ранее сообщалось, что смерть Соседова наступила в результате полученных травм во время падения.

Последние минуты жизни Соседова

На обнародованном ролике видно, как музыкальный критик спускался по лестнице, внезапно остановился, отклонился назад и упал, ударившись затылком. На помощь к Соседову подбежали люди, которые и вызвали скорую помощь. После этого шоумен был доставлен в больницу, однако медики не смогли спасти его во время проведения экстренной операции.

Предварительно причиной смерти Соседова называют перелом основания черепа, повлекший кровоизлияние и отек головного мозга. Кроме этого, знакомые критика также высказывали предположение, что потерю равновесия мог спровоцировать тромб.

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Что известно о Сергее Соседове

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Несчастный случай произошел в Якутии, куда он приехал возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Критик поскользнулся на лестнице и получил смертельную травму головы.

Широкую популярность Соседов приобрел в 1990-х благодаря программе "Акулы пера" на ТВ-6, где прославился своими острыми вопросами к звездам шоу-бизнеса. Позже он много лет работал в музыкальных телепроектах, входил в состав жюри "Х-фактора" и "Суперстар!", а с 2021 года более двух лет вел ток-шоу "За гранью".

Похороны Сергея Соседова Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергея Соседова провели в последний путь 30 сентября. Его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, недалеко от Химок.

Скандальный российский шоумен Рустам Солнцев резко высказался о смерти музыкального критика. По словам блогера, шоумен за последние годы наговорил много мерзкого, в том числе о поддержке войны и президента РФ Владимира Путина.

Кстати, российская певица Наташа Королева, у которой есть украинские корни, но она перебралась в РФ, прокомментировала внезапную смерть музыкального критика.