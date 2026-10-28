"Жаль маму": шоумен высказался о возможном убийстве Соседова

Скандальный российский шоумен и блогер Рустам Солнцев резко высказался о смерти Сергея Соседова. По его словам, музыкальный критик за последние годы наговорил много гнусного, в частности о поддержке войны и президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Солнцев раскрыл единственную верную версию смерти Соседова. Подробностями блогер поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Тайны смерти Соседова

По словам Солнцева, все рассказы и версии о том, как была убита Соседова, — ничего не значат. Блогер внезапно заговорил об отношениях шоумена с мужчинами, а также упомянул его высказывания о войне в Украине и Путине.

"Все эти рассказы, версии о том, как был убит Соседов, — это просто версии. У него не было мужа, не было отношений, которых он так хотел. Можем ли мы сказать, что Соседов умер девственным? Безусловно, да. Попал ли он после этого в рай, как девственный, в этом я сомневаюсь… Потому что Соседов за последние годы наговорил столько всякой мерзости — и о поддержке войны, и о Путине. Он даже пытался ставить оценки Навальному, когда тот был в тюрьме", — заявил Солнцев.

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Блогер подчеркнул, что, тем не менее, Соседов скончался из-за отрыва тромба.

"Он умер от того, что у него, бедняги, откололся тромб. И это единственная верная версия. Жаль маму, она старушка, осталась одна", — добавил Солнцев.

Рустам Солнцев заговорил о смерти Соседова Фото: Скрин видео

Смерть Соседова — что известно

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Скандально известный шоумен упал с лестницы в отеле в Якутии. Медики доставили его в больницу, но он скончался во время операции.

Музыкального критика похоронили в Московской области, где находится могила его покойного отца Василия Матвеевича Соседова.

Впоследствии официальную причину смерти сторонника Путина якобы установила экспертиза. Отмечается, что у Соседова были перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. По данным российских СМИ, версия о том, что падение могло быть связано с тромбоэмболией, не подтвердилась.

Могила Соседова Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стала известна реакция матери Соседова на смерть сына. Антонина Петровна до сих пор не может прийти в себя после трагедии.

Музыкального критика проводили в последний путь 30 сентября. Его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, недалеко от Химок.

Кстати, россиянин никогда не скрывал своей любви к мужчинам. У него были разные отношения, но они длились недолго.