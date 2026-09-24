"Какой ужас": какими были последние слова Соседова перед смертью и реакция его матери

Появились новые подробности смерти российского музыкального критика Сергея Соседова. Скандально известный шоумен упал с лестницы в отеле в Якутии. Медики доставили его в больницу, но он скончался во время операции.

По данным российских СМИ, Соседов получил тяжелую травму головы. В результате у него развился отек мозга.

Новые подробности смерти Соседова

Окружение музыкального критика озвучило ещё одну неофициальную версию его смерти. По их словам, падение с лестницы у Соседова мог спровоцировать тромб. Это связано с длительными перелётами в Якутию и проблемами с сердцем. За неделю до поездки шоумен якобы жаловался на плохое самочувствие.

Реакция матери Соседова на смерть сына

Антонина Петровна Соседова до сих пор не может прийти в себя после трагедии. По её словам, сын улетел в Якутию 21 сентября, а затем позвонил продюсер и сообщил, что критик спускался по лестнице в отеле, упал и повредил голову. Ему сразу вызвали скорую помощь, но во время операции он скончался.

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Мать Соседова до последнего пыталась отговорить сына от этой поездки, словно что-то предчувствовала:

"Я ему говорила: „Зачем ты едешь так далеко?“ Ну, работа есть работа. Что я буду делать, ой, боже мой. Ну как же так всё бывает. Какой ужас", — заявила Антонина Петровна.

Сергей Соседов с мамой Фото: руские СМИ

Последние слова Соседова

Незадолго до смерти музыкальный критик рассказал в одном из интервью о своей матери, с которой прожил долгие годы. Соседов подчеркивал, что они были друг для друга большой опорой.

"Если бы я ушел, ей стало бы очень тяжело. Мы сейчас как опора друг для друга", — заявил россиянин.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Украине Сергей Соседов стал известен благодаря шоу "Х-Фактор". Однако после начала полномасштабной войны шоумен упорно поддерживал РФ и её президента Владимира Путина.

В последнее время имя музыкального критика ассоциировалось не столько с музыкальной критикой, сколько со скандалами и публичными перепалками с известными людьми.

Кроме того, российский журналист Сергей Соседов известен многими скандалами. Один из них — связан с украинской песней "Она" группы "Плач Иеремии".