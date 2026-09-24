"Жах якийсь": якими були останні слова Сосєдова перед смертю та реакція його матері

З’явились нові подробиці смерті російського музичного критика Сергія Сосєдова. Одіозний шоумен впав зі сходів у готелі в Якутії. Медики забрали його в лікарню, але він помер під час операції.

За інформацією російських ЗМІ, Сосєдов отримав важку травму голови. Внаслідок цього у нього стався набряк мозку.

Нові подробиці смерті Сосєдова

Оточення музичного критика озвучило ще одну неофіційну версію його смерті. За їхніми слова, падіння зі сходів Сосєдова міг спровокувати тромб. Це пов’язано із тривалими перельотами до Якутії і проблемами із серцем. За тиждень до своєї мандрівки шоумен нібито скаржився на погане самопочуття.

Реакція матері Сосєдова на смерть сина

Антоніна Петрівна Сосєдова досі не може прийти до тями після трагедії. За її словами, син полетів до Якутії 21 вересня, а потім подзвонив продюсер і сповістив, що критик спускався сходами у готелі, впав та пошкодив голову. Йому одразу викликали швидку допомогу, але під час операції він помер.

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Матір Сосєдова до останнього намагалася відмовити сина від цієї поїздки, наче щось відчувала:

"Я йому казала: "Навіщо ти їдеш так далеко?" Ну, робота є робота. Що я буду робити, ой, господи. Ну як же так це все буває. Жах якийсь", — заявила Антоніна Петрівна.

Сергій Сосєдов з мамою Фото: російські ЗМІ

Останні слова Сосєдова

Незадовго до смерті музичний критик заговорив в одному з інтерв’ю про свою матір, з якою жив довгі роки. Сосєдов наголошував, що вони сильна підтримка одне для одного.

"Якби я пішов, їй стало б дуже тяжко. Ми зараз як опора одне для одного", — заявляв росіянин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В Україні Сергій Сосєдов став відомий завдяки шоу "Х-Фактор". Однак після початку повномасштабної війни шоумен завзято підтримував РФ та їхнього президента Володимира Путіна.

Останнім часом ім'я музичного критика асоціювалося не так з музичною критикою, як зі скандалами та публічними розбірками з відомими людьми.

Крім того, російський журналіст Сергій Сосєдов відомий багатьма скандалами. Один із них – навколо української пісні "Вона" гурту "Плач Єремії".