"Маму шкода": шоумен висловився про можливе вбивство Сосєдова

Скандальний російський шоумен та блогер Рустам Солнцев різко висловився про смерть Сергія Сосєдова. За його словами, музичний критик за останні роки наговорив багато мерзенного, зокрема про підтримку війни і президента РФ Володимира Путіна.

Крім цього, Солнцев розкрив єдину вірну версію стосовно смерті Сосєдова. Подробицями блогер поділився в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Таємниці смерті Сосєдова

За словами Солнцева, усі розповіді та версії про те, як було вбито Сосєдова, — нічого не значать. Блогер раптово заговорив про стосунки шоумена із чоловіками, а також згадав його висловлювання щодо війни в Україні та Путіна.

"Всі ці розповіді, версії про те, як було вбито Сосєдова, це просто версії. У нього не було чоловіка, не було стосунків, яких він так хотів. Чи можемо ми сказати, що Сосєдов помер незайманим? Абсолютно так. Чи потрапив він після цього до раю, як незайманий, тут я сумніваюся… Бо Сосєдов за останні роки наговорив стільки всякого мерзенного, і про підтримку війни, і про Путіна. Він навіть намагався ставити оцінки Навальному, коли той був у в'язниці", — заявив Солнцев.

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Блогер наголосив, що все ж таки Сосєдов помер через відірвання тромбу.

"Помер він від того, що в нього бідолашного відірвався тромб. І це версія єдина вірна. Жаль маму, вона старенька, залишилася одна", — додав Солнцев.

Рустам Солнцев заговорив про смерть Сосєдова Фото: Скрін відео

Смерть Сосєдова – що відомо

Сергій Сосєдов пішов із життя 23 вересня у віці 58 років. Одіозний шоумен впав зі сходів у готелі в Якутії. Медики забрали його в лікарню, але він помер під час операції.

Музичного критика поховали у Московській області, де знаходиться могила його покійного батька Василя Матвійовича Сосєдова.

Згодом офіційну причину смерті путініста нібито встановила експертиза. Зазначається, що у Сосєдова були перелом основи черепа, крововилив і набряк мозку. За даними російських ЗМІ, версія про те, що падіння могло бути пов’язане з тромбоемболією, не підтвердилася.

Могила Сосєдова Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

З'явилася реакція матері Сосєдова на смерть сина. Антоніна Петрівна досі не може прийти до тями після трагедії.

Музичного критика провели в останню путь 30 вересня. Його поховали на Перепечинському кладовищі в Підмосков'ї, неподалік Хімок.

До речі, росіянин ніколи не приховував свою любов до чоловічої статті. У нього були різні стосунки, але короткотривалі.