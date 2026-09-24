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Відкрито любив чоловіків: що відомо про особисте життя Сосєдова

Музичний критик Сергій Сосєдов
Сергій Сосєдов | Фото: Скрін відео

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який помер 23 вересня, ніколи не був офіційно одружений і не мав дітей. Однак він відкрито говорив про свою симпатію до чоловіків.

Як розповідав росіянин, він не приховував свою любов до чоловічої статті. У нього були різні стосунки, але короткотривалі. Більше деталей про особисте життя Сосєдова – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Сосєдов любив чоловіків

Критик зізнався, що йому було складно знайти людину, з якою стосунки могли б тривати довго. Тому зазвичай він мав короткотривалі зв’язки з чоловіками.

"Я ніколи не приховував, що мені подобаються чоловіки. Якщо вам подобається людина, чого тут соромитися. Я завжди можу сказати конкурсанту (на шоу), що мені подобаються його очі, усмішка, руки. Я багато разів це говорив хлопцям. Я цього не боюся, але й не афішую на кожному розі, що я гей", — сказав росіянин в одному з інтерв’ю.

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Чи були жінки у Сосєдова

Сосєдов говорив, що у нього були й жінки, але до шлюбу це не дійшло. Він завжди себе характеризував як вільну та самотню людину.

Згодом шоумен заявляв, що ще не зустрів людину, яку зміг би по-справжньому покохати.

"Дуже складно знайти таку людину надовго. Можливо, це мій недолік, легковажність, безумовно, теж є. Для мене ця людина має бути в багатьох речах загадкою. Я повинен її відкрити. А якщо людина вже відкрита, то вона перестає мене цікавати. Можливо, я ще не вмію любити, я не знаю… Напевно, я ще не полюбив когось так сильно. Може, мене ще хтось так сильно не полюбив", — казав критик.

Як виглядав Сергій Сосєдов
Сергій Сосєдов
Фото: Скрін відео

Сосєдов мріяв про дітей

Попри відсутність серйозних стосунків, Сосєдов мріяв про дитину. В одному з інтерв’ю він зізнався, що хоче малюка від міцного шлюбу з жінкою, якій повністю довіряв би. До того ж критик наголошував, що хотів би залишатися батьком дитини незалежно від того, як складуться стосунки.

"Ця жінка, перш за все, повинна бути моя подруга, з якою я маю залишитися до кінця життя і дитина, незважаючи ні на що, буде спільною. Я повинен бути впевнений в цій жінці, що потім вона не забере у мене дитину. У дитини мають бути і мати, і тато", — казав знаменитість.

Цікаво, що в родині Сосєдова не було прийнято обговорювати його стосунки та орієнтацію. Батьки не допитувалися, чому він не одружується і чи є в нього дівчина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, з’явились нові подробиці смерті Сергія Сосєдова. Оточення музичного критика озвучило ще одну неофіційну версію трагедії.