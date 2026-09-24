Стало відомо, де поховають Сергія Сосєдова

Російський музичний критик Сергій Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років. Одіозного шоумена планують поховати у Московській області, де знаходиться могила його покійного батька Василя Матвійовича Сосєдова.

За інформацією росЗМІ, дата похорон Сосєдова поки невідома. Усі подробиці та деталі церемонії прощання повідомлять пізніше.

Де поховають Сосєдова

Музичного критика поховають на Перепечинському цвинтарі в Московській області, де раніше був похований його батько. Василь Матвійович Сосєдов помер у 2009 році. Чоловік пішов із життя у віці 79 років після тривалої хвороби.

Зазначається, що смерть батька для Сосєдова стала несподіваною. Шоумен згадував цю трагедію як найважчу подію у своєму житті. Телеведучий вирішив, що після відходу батька він не залишить одну матір, і почав жити разом із нею.

Цікаво, що Сосєдов згадував батька Василя Матвійовича з повагою. Чоловік близько 30 років служив в органах і працював в управлінні охорони метрополітену. Музичний критик говорив, що батько "дуже багато зробив" для родини та заробив для них на дві квартири.

Видео дня

Свою маму, Антоніну Петрівну, Сосєдов називав найближчою людиною і неодноразово казав, що дуже до неї прив'язаний.

"Якби я пішов, їй стало б дуже тяжко. Ми зараз як опора одне для одного", — заявляв знаменитість.

Родина Сергія Сосєдова Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мати путініста Сергія Сосєдова, Антоніна Петрівна Сосєдова, все життя була головною жінкою та найближчою людиною померлого музичного критика.

З’явились нові подробиці смерті Сергія Сосєдова. Одіозний шоумен впав зі сходів у готелі в Якутії. Медики забрали його в лікарню, але він помер під час операції.

Крім того, музичний критик в Україні став відомий завдяки шоу "Х-Фактор". Однак після початку повномасштабної війни шоумен завзято підтримував РФ та їхнього президента Володимира Путіна.