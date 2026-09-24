Российский музыкальный критик Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Одиозного шоумена планируют похоронить в Московской области, где находится могила его покойного отца Василия Матвеевича Соседова.

По информации российских СМИ, дата похорон Соседова пока неизвестна. Все подробности и детали церемонии прощания сообщат позже.

Где похоронят Соседова

Музыкального критика похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области, где ранее был похоронен его отец. Василий Матвеевич Соседов скончался в 2009 году. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Отмечается, что смерть отца стала для Соседова неожиданной. Шоумен вспоминал эту трагедию как самое тяжелое событие в своей жизни. Телеведущий решил, что после ухода отца он не оставит мать одну, и стал жить вместе с ней.

Интересно, что Соседов с уважением отзывался о своем отце Василии Матвеевиче. Мужчина около 30 лет служил в органах и работал в управлении охраны метрополитена. Музыкальный критик говорил, что отец "очень много сделал" для семьи и заработал для них на две квартиры.

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Соседов называл свою маму, Антонину Петровну, самым близким человеком и не раз говорил, что очень привязан к ней.

"Если бы я ушел, ей стало бы очень тяжело. Мы сейчас как опора друг для друга", — заявил знаменитость.

Семья Сергея Соседова Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мать путиниста Сергея Соседова, Антонина Петровна Соседова, всю жизнь была главной женщиной и самым близким человеком умершего музыкального критика.

Появились новые подробности смерти Сергея Соседова. Одиозный шоумен упал с лестницы в отеле в Якутии. Медики доставили его в больницу, но он скончался во время операции.

Кроме того, музыкальный критик в Украине стал известен благодаря шоу "Х-Фактор". Однако после начала полномасштабной войны шоумен упорно поддерживал РФ и ее президента Владимира Путина.