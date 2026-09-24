Фагот іронічно відреагував на смерть Сосєдова фразою з "Буратіно"

Відомий співак гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастично відреагував на смерть російського музичного критика Сергія Сосєдова. Путініст помер 23 вересня у віці 58 років.

Український музикант з насмішкою відповів на декілька дописів про трагедію з росіянином. Він використав фразу з відомого фільму. Відповідна інформація з'явилася у Threads.

Реакція Фагота на смерть Сосєдова

Так, під дописами про раптову смерть музичного критика український співак залишив іронічний коментар: "Просто праздник какой-то".

Реакція Фагота на смерть Сосєдова Фото: Threads Реакція Фагота на смерть Сосєдова Фото: Threads

Цікаво, що це відома фраза з радянського фільму "Пригоди Буратіно". Її промовляв персонаж Карабас-Барабас, коли дізнався таємницю золотого ключика.

До того ж після 2022 року цей вислів став ще популярнішим і на сьогодні використовується як мем. Українці часто саркастично коментують фразою різні курйози, а особливо епічні провали Росії.

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До речі, шанувальники Фагота вже зробили відповідний мем з його фотографією.

Мем з Фаготом Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Сосєдов, який помер у 58 років, відомий багатьма скандалами. Один із них – навколо української пісні "Вона" гурту "Плач Єремії".

З’явились нові подробиці смерті російського музичного критика Сергія Сосєдова. Одіозний шоумен впав зі сходів у готелі в Якутії. Медики забрали його в лікарню, але він помер під час операції.

Крім того, стало відомо, де поховають Сергія Сосєдова. Усі подробиці та деталі церемонії прощання повідомлять пізніше.