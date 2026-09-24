Фагот иронично отреагировал на смерть Соседова фразой из "Буратино"

Известный певец группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) саркастически отреагировал на смерть российского музыкального критика Сергея Соседова. Сторонник Путина скончался 23 сентября в возрасте 58 лет.

Украинский музыкант с иронией ответил на несколько постов о трагедии с россиянином. Он использовал фразу из известного фильма. Соответствующая информация появилась в Threads.

Реакция Фагота на смерть Соседова

Так, под постами о внезапной смерти музыкального критика украинский певец оставил ироничный комментарий: "Просто праздник какой-то".

Реакция Фагота на смерть Соседова Фото: Threads Реакция Фагота на смерть Соседова Фото: Threads

Интересно, что это известная фраза из советского фильма "Приключения Буратино". Её произнёс персонаж Карабас-Барабас, когда узнал тайну золотого ключика.

К тому же после 2022 года эта фраза стала ещё более популярной и сегодня используется как мем. Украинцы часто саркастически комментируют этой фразой различные курьёзы, а особенно эпические провалы России.

Видео дня

Кстати, поклонники Фагота уже создали соответствующий мем с его фотографией.

Мем с фаготом Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Соседов, скончавшийся в возрасте 58 лет, известен многими скандалами. Один из них связан с украинской песней "Она" группы "Плач Иеремии".

Появились новые подробности смерти российского музыкального критика Сергея Соседова. Одиозный шоумен упал с лестницы в отеле в Якутии. Медики доставили его в больницу, но он скончался во время операции.

Кроме того, стало известно, где будет похоронен Сергей Соседов. Все подробности и детали церемонии прощания будут сообщены позже.