Открыто признавался в любви к мужчинам: что известно о личной жизни Соседова

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся 23 сентября, никогда не был официально женат и не имел детей. Однако он открыто говорил о своей симпатии к мужчинам.

Как рассказывал россиянин, он не скрывал своей любви к мужчинам. У него были разные отношения, но они были кратковременными. Подробнее о личной жизни Соседова — читайте далее в материале Фокуса.

Соседов любил мужчин

Критик признался, что ему было сложно найти человека, с которым отношения могли бы длиться долго. Поэтому обычно у него были краткосрочные связи с мужчинами.

"Я никогда не скрывал, что мне нравятся мужчины. Если вам нравится человек, чего тут стесняться? Я всегда могу сказать участнику (на шоу), что мне нравятся его глаза, улыбка, руки. Я много раз говорил это парням. Я этого не боюсь, но и не афиширую на каждом углу, что я гей", — сказал россиянин в одном из интервью.

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Были ли женщины у Соседова

Соседов говорил, что у него были и женщины, но до брака дело не дошло. Он всегда называл себя свободным и одиноким человеком.

Впоследствии шоумен заявлял, что ещё не встретил человека, которого смог бы по-настоящему полюбить.

"Очень сложно найти такого человека надолго. Возможно, это мой недостаток, легкомыслие, безусловно, тоже есть. Для меня этот человек должен оставаться загадкой во многих вещах. Я должен её раскрыть. А если человек уже раскрыт, то он перестаёт меня интересовать. Возможно, я ещё не умею любить, я не знаю… Наверное, я ещё никого так сильно не полюбил. Может, меня ещё никто так сильно не полюбил", — говорил критик.

Сергей Соседов Фото: Скрин видео

Соседов мечтал о детях

Несмотря на отсутствие серьёзных отношений, Соседов мечтал о ребёнке. В одном из интервью он признался, что хочет ребёнка от крепкого брака с женщиной, которой полностью доверял бы. К тому же критик подчеркивал, что хотел бы оставаться отцом ребёнка независимо от того, как сложатся отношения.

"Эта женщина, прежде всего, должна быть моей подругой, с которой я должен остаться до конца жизни, и ребенок, несмотря ни на что, будет общим. Я должен быть уверен в этой женщине, что она потом не заберет у меня ребенка. У ребенка должны быть и мама, и папа", — говорил знаменитость.

Интересно, что в семье Соседова не принято было обсуждать его отношения и ориентацию. Родители не расспрашивали, почему он не женится и есть ли у него девушка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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