"Відвезли невідомо куди": як виглядає скромна могила Сергія Сосєдова (фото, відео)

Музичного критика й телеведучого Сергія Сосєдова провели в останню путь 30 вересня. Його поховали на Перепечинському кладовищі в Підмосков'ї, неподалік Хімок.

Судячи з опублікованих фото та відео, могила критика тоне в живих квітах. Поховали його поруч із батьком. Як минула церемонія прощання з Сергієм Сосєдовим, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Місце поховання обрала 90-річна мати Сосєдова, Антоніна Петрівна. Вона наполягла, щоб сина поховали саме там. Під час похорону жінці стало зле, і на місці їй надали екстрену допомогу.

Матір Сергія Сосєдова на похороні

Лікарі стабілізували її стан, і вона самостійно підійшла до могили сина.

Люди розчаровані

У соцмережах люди пишуть, що саме кладовище маловідоме і дуже скромне. Там не ховають знаменитих людей.

"Як жив скромно, так і спочиває на скромному кладовищі… Спи спокійно, Сергію Васильовичу", – написала одна з учасниць обговорення. Інша додала: "Шкода, що його не поховали на Троєкуровському кладовищі. Він був такою яскравою особистістю".

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Могила Сергія Сосєдова всипана квітами Фото: Instagram

"Сумно. Відвезли невідомо куди… Тісно, навіщо тулитися. Краще б спочивав на Троєкуровському кладовищі – з почестями, його б пам’ятали. А тут – скромний цвинтар", – зазначає наступна глядачка під відео.

Могила Сергія Сосєдова на Перепечинському кладовищі в Підмосков'ї

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За словами близького оточення, Сергій і його 90-річна мати були дуже прив'язані одне до одного й жили разом у двокімнатній квартирі. Хатніх робітниць чи помічниць вони не наймали, а господарство тягнули вдвох. У інтерв'ю критик не раз називав маму своїм найкращим другом і зізнавався, що понад усе боїться її втратити. Сосєдов так і не одружився й ніколи не мав дітей.

Перед фатальною поїздкою до Якутії мати марно намагалася зупинити свого сина. Напередодні відльоту до Якутії її не покидало погане передчуття. Сосєдов мав їхати до Нерюнгрі, де його запросили судити місцевий конкурс. Жінка вмовляла його не вирушати так далеко. Той відмахнувся: "Ну, робота є робота". І все одно полетів. Це рішення стало для нього фатальним.

На прощанні було понад 500 людей

Напередодні, у Великому залі Троєкурівського кладовища в Москві, відбулася церемонія прощання. На неї прийшли понад 500 осіб: рідні, колеги й друзі. Серед присутніх був старший брат критика Володимир із дружиною.

У соцмережах люди пишуть, що саме кладовище маловідоме і дуже скромне Фото: Instagram

Російська співачка Наташа Корольова, яка має українське коріння, але перебралася в РФ, також прокоментувала раптову смерть музичного критика.

"Я була в шоці. Я не могла в це повірити, думала, може, розіграли. Ми з Лєрою одразу зідзвонилися, Лера ридає. Така безглузда смерть… Напевно, Богу потрібні хороші люди. А Сєрьога був дуже хороший", – поділилася вона.

Наташа Корольова коментує смерть Сергія Сосєдова

Сергій Соседов помер 23 вересня у віці 58 років. Нещасний випадок стався в Якутії, куди він приїхав очолити журі конкурсу краси "Перлина Далекого Сходу". Критик послизнувся на сходах і отримав смертельну травму голови.

Широку популярність Сосєдов здобув у 1990-х завдяки програмі "Акули пера" на ТВ-6, де прославився своїми гострими запитаннями до зірок шоу-бізнесу. Пізніше він багато років працював у музичних телепроєктах, входив до складу журі "Х-фактора" та "Суперстар!", а з 2021 року понад два роки вів ток-шоу "За межею".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Українському глядачеві Сергій Сосєдов запам'ятався передусім як учасник шоу "Х-Фактор": саме воно зробило його впізнаваним.

Про свої українські заробітки критик говорив сам: мовляв, на місцевому телебаченні він заробив майже чверть мільйона доларів.

Про смерть Сосєдова написав його колега Вадим Такменєв.