Сергія Сосєдова поховали в цинковій труні: які останні слова його матері (фото, відео)

У Москві на Троєкурівському цвинтарі проходить прощання з 58-річним телеведучим і критиком Сергієм Соседовим, який загинув 23 вересня в Нерюнгрі (Якутія). Поховають Соседова в Підмосков'ї, у сімейній могилі поруч із батьком.

В останню свою мандрівку Сергій Соседов поїхав, щоб очолити журі конкурсу моди й краси "Перлина Далекого Сходу" в Якутії. Додому він повернувся вже у труні. Фокус пише, як минув похорон телеведучого і музичного критика.

Оформлення документів на транспортування тривало кілька днів. Лише 28 вересня тіло передали рідним. Через санітарно-епідеміологічні правила покійного довелося перевозити на велику відстань у цинковій труні.

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Похорон Сергія Сосєдова в Москві

Похорон Сергія Сосєдова

Найважче цей момент пережила мати критика, яка зустрічала тіло.

"Привезли його в цинковому гробу… У мене сил немає, не знаю, як завтра це пережити. Хоть би пережить завтра… Покинув він мене, покинув… Ніхто зі мною вже так возитися не буде", — заявила пенсіонерка.

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Похорон Сергія Сосєдова в Москві Фото: Instagram Похорон Сергія Сосєдова в Москві Фото: Instagram

Сьогодні, 30 вересня, у Великому залі Троєкурівського цвинтаря зібралися близькі, колеги, друзі та шанувальники Сосєдова. Серед присутніх були ціла низка путіністів — Лєра Кудрявцева, Наташа Корольова та інші.

Матір Сергія Сосєдова на похороні сина

Де поховають Сергія Сосєдова

Місцем спочинку критика стане Перепечинський цвинтар у Підмосков'ї. Там він лежатиме в родинній могилі поруч із батьком, Василем Матвійовичем, якого не стало 17 років тому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Український глядач запам'ятав Сергія Сосєдова насамперед завдяки участі в шоу «Х-Фактор», яке й зробило його впізнаваним.

Про свої українські гонорари критик розповідав сам: за його словами, на місцевому телебаченні він заробив майже чверть мільйона доларів.

Також розповідали про головну жінку в житті Сергія Сосєдова. Саме вона першою поділилася трагічними подробицями, після чого опинилася в центрі уваги преси.