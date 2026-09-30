Сергея Соседова похоронили в цинковом гробу: какие последние слова сказала его матери (фото, видео)

В Москве на Троекуровском кладбище проходит прощание с 58-летним телеведущим и критиком Сергеем Соседовым, погибшим 23 сентября в Нерюнгри (Якутия). Соседова похоронят в Подмосковье, в семейной могиле рядом с отцом.

В своё последнее путешествие Сергей Соседов отправился, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока" в Якутии. Домой он вернулся уже в гробу. Фокус пишет о том, как прошли похороны телеведущего и музыкального критика.

Оформление документов на транспортировку заняло несколько дней. Только 28 сентября тело передали родственникам. Из-за санитарно-эпидемиологических правил покойного пришлось перевозить на большое расстояние в цинковом гробу.

Важно

Предал Пугачеву, поддержал Путина и остался без денег: как сложилась судьба Сергея Соседова

Похороны Сергея Соседова в Москве

Похороны Сергея Соседова

Труднее всего этот момент пережила 90-летняя мать критика, которая встречала тело.

"Привезли его в цинковом гробу… У меня нет сил, не знаю, как завтра это пережить. Хоть бы пережить завтра… Он меня бросил, бросил… Никто со мной больше так возиться не будет", — заявила пенсионерка.

Видео дня

Похороны Сергея Соседова в Москве Фото: Instagram Похороны Сергея Соседова в Москве Фото: Instagram

Сегодня, 30 сентября, в Большом зале Троекуровского кладбища собрались близкие, коллеги, друзья и поклонники Соседова. Среди присутствующих было немало путинистов — Лера Кудрявцева, Наташа Королёва и другие.

Мать Сергея Соседова на похоронах сына

Где похоронят Сергея Соседова

Местом последнего упокоения критика станет Перепечинское кладбище в Подмосковье. Там он будет покоиться в семейной могиле рядом с отцом, Василием Матвеевичем, который ушел из жизни 17 лет назад.

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинские зрители запомнили Сергея Соседова прежде всего благодаря участию в шоу "Х-Фактор", которое и сделало его узнаваемым.

О своих украинских гонорарах критик рассказывал сам: по его словам, на местном телевидении он заработал почти четверть миллиона долларов.

Также рассказывали о главной женщине в жизни Сергея Соседова. Именно она первой поделилась трагическими подробностями, после чего оказалась в центре внимания прессы.