"Увезли неизвестно куда": как выглядит скромная могила Сергея Соседова (фото, видео)

Музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова проводили в последний путь 30 сентября. Его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, недалеко от Химок.

Судя по опубликованным фото и видео, могила критика утопает в живых цветах. Его похоронили рядом с отцом. Как прошла церемония прощания с Сергеем Соседовым – читайте далее в материале Фокуса.

Место захоронения выбрала 90-летняя мать Соседова, Антонина Петровна. Она настояла, чтобы сына похоронили именно там. Во время похорон женщине стало плохо, и на месте ей оказали неотложную помощь.

Мать Сергея Соседова на похоронах

Врачи стабилизировали её состояние, и она самостоятельно подошла к могиле сына.

Люди разочарованы

В соцсетях люди пишут, что это кладбище малоизвестно и очень скромно. Там не хоронят знаменитостей.

"Как жил скромно, так и покоится на скромном кладбище… Спи спокойно, Сергей Васильевич", – написала одна из участниц обсуждения. Другая добавила: "Жаль, что его не похоронили на Троекуровском кладбище. Он был такой яркой личностью".

Видео дня

Могила Сергея Соседова усыпана цветами Фото: Instagram

"Печально. Увезли неизвестно куда… Тесно, зачем жмёться. Лучше бы он покоился на Троекуровском кладбище — с почестями, его бы помнили. А здесь — скромное кладбище", — отмечает следующая зрительница под видео.

Могила Сергея Соседова на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Важно

Предал Пугачеву, поддержал Путина и остался без денег: как сложилась судьба Сергея Соседова

По словам близкого окружения, Сергей и его 90-летняя мать были очень привязаны друг к другу и жили вместе в двухкомнатной квартире. Домохозяек или помощниц они не нанимали, а по хозяйству ведели вдвоем. В интервью критик не раз называл маму своим лучшим другом и признавался, что больше всего боится её потерять. Соседов так и не женился и никогда не имел детей.

Перед роковой поездкой в Якутию мать тщетно пыталась остановить своего сына. Накануне вылета в Якутию её не покидало дурное предчувствие. Соседов должен был ехать в Нерюнгри, где его пригласили судить местный конкурс. Женщина уговаривала его не уезжать так далеко. Тот отмахнулся: "Ну, работа есть работа". И всё равно улетел. Это решение стало для него роковым.

На прощании присутствовало более 500 человек

Накануне в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве состоялась церемония прощания. На неё пришли более 500 человек: родные, коллеги и друзья. Среди присутствующих был старший брат критика Владимир с женой.

В соцсетях люди пишут, что это кладбище малоизвестно и очень скромно Фото: Instagram

Российская певица Наташа Королёва, имеющая украинские корни, но переехавшая в РФ, также прокомментировала внезапную смерть музыкального критика.

"Я была в шоке. Я не могла в это поверить, думала, может, меня разыграли. Мы с Лерой сразу позвонили друг другу, Лера рыдает. Такая бессмысленная смерть… Наверное, Богу нужны хорошие люди. А Серега был очень хорошим", – поделилась она.

Наташа Королева комментирует смерть Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Несчастный случай произошел в Якутии, куда он приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Критик поскользнулся на лестнице и получил смертельную травму головы.

Соседов приобрел широкую известность в 1990-х благодаря программе "Акулы пера" на ТВ-6, где прославился своими острыми вопросами к звездам шоу-бизнеса. Позже он много лет работал в музыкальных телепроектах, входил в состав жюри "Х-фактора" и "Суперстар!", а с 2021 года более двух лет вел ток-шоу "За гранью".

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинским зрителям Сергей Соседов запомнился прежде всего как участник шоу "Х-Фактор": именно оно сделало его узнаваемым.

О своих украинских заработках критик говорил сам: мол, на местном телевидении он заработал почти четверть миллиона долларов.

О смерти Соседова написал его коллега Вадим Такменев.