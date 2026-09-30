"Может, розыграли": неузнаваемая Королева высказалась о смерти Соседова (фото)

Российская певица Наташа Королева, имеющая украинские корни, но переехавшая в РФ, прокомментировала внезапную смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова.

По словам Наташи Королёвой, известие о трагедии стало для неё настоящим шоком. Артистка, которая предала Украину, присутствовала на церемонии прощания с Сергеем Соседовым, состоявшейся в Москве.

Общаясь с журналистами, внешне неузнаваемая Королева тепло вспомнила Соседова и подчеркнула его характерную прямоту и честность. О том, что произошло, певица узнала от телеведущего Вадима Такменева. Она не поверила услышанному и решила, что над ней подшучивают.

Развеять сомнения помогла телеведущая Лера Кудрявцева: во время беседы она со слезами на глазах всё подтвердила.

"Я была в шоке. Я не могла в это поверить, думала, может, розыграли. Мы с Лёрой сразу позвонили друг другу, Лёра рыдает. Такая бессмысленная смерть… Наверное, Богу нужны хорошие люди. А Серега был очень хорошим", — поделилась эмоциями Королёва.

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Наташа Королева на похоронах Сергея Соседова Фото: Instagram

58-летний Сергей Соседов скончался 23 сентября в якутском городе Нерюнгри. Он приехал туда по делам в качестве члена жюри.

По имеющейся информации, несчастный случай произошёл в отеле: критик упал с лестницы. По предварительным результатам вскрытия, причиной смерти стала тяжёлая травма головы.

Напомним, ранее Фокус"писал:

Украинские зрители запомнили Сергея Соседова прежде всего благодаря участию в шоу "Х-Фактор", которое и сделало его узнаваемым.

О своих украинских гонорарах критик рассказывал сам: по его словам, на местном телевидении он заработал почти четверть миллиона долларов.

Также рассказывали о главной женщине в жизни Сергея Соседова. Именно она первой поделилась трагическими подробностями, после чего оказалась в центре внимания прессы.