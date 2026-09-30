"Може, розіграли": невпізнанна Корольова висловилась про смерть Сосєдова (фото)

Російська співачка Наташа Корольова, яка має українське коріння, але перебралася в РФ, прокоментувала раптову смерть музичного критика й телеведучого Сергія Сосєдова.

За словами Наташі Корольової, звістка про трагедію стала для неї справжнім шоком. Артистка, яка зрадила Україну, була на церемонії прощання з Сергієм Сосєдовим, що відбулася в Москві.

Спілкуючись із журналістами, зовні невпізнанна Корольова тепло згадала Сосєдова та наголосила на його фірмовій прямоті й чесності. Про те, що сталося, співачка дізналася від телеведучого Вадима Такменєва. Вона не повірила почутому й вирішила, що її розігрують.

Розвіяти сумніви допомогла телеведуча Лера Кудрявцева: під час розмови вона зі сльозами все підтвердила.

"Я була в шоці. Я не могла в це повірити, думала, може, розіграли. Ми з Лєрою одразу зідзвонилися, Лера ридає. Така безглузда смерть… Напевно, Богу потрібні хороші люди. А Сєрьога був дуже хороший", — поділилася емоціями Корольова.

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Наташа Корольова на похороні Сергія Сосєдова Фото: Instagram

58-річний Сергій Сосєдов помер 23 вересня в якутському місті Нерюнгрі. Він приїхав туди у справах як член журі.

За наявною інформацією, нещасний випадок стався в готелі: критик упав зі сходів. За попередніми результатами розтину, причиною смерті стала важка травма голови.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Український глядач запам'ятав Сергія Сосєдова насамперед завдяки участі в шоу "Х-Фактор", яке й зробило його впізнаваним.

Про свої українські гонорари критик розповідав сам: за його словами, на місцевому телебаченні він заробив майже чверть мільйона доларів.

Також розповідали про головну жінку в житті Сергія Сосєдова. Саме вона першою поділилася трагічними подробицями, після чого опинилася в центрі уваги преси.