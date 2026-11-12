Испанию потрясли массовые протесты из-за жилищного кризиса: миллионы людей вышли на улицы (видео)

В среду, 11 ноября, по Испании прокатились масштабная общенациональная забастовка и марши протеста, в которых приняли участие около четырёх миллионов работников. Люди выступали против роста цен на жилье и случаев выселения неплательщиков, местами на улицах вспыхивали столкновения между активистами и полицией.

Всеобщая забастовка под лозунгом "Заработная плата. Жилье. Цены" стала первой всеобщей забастовкой в Испании за последние 14 лет. Это также фактически первая всеобщая забастовка в стране, причиной которой стало недовольство населения жилищными условиями, пишет Associated Press.

Организаторами масштабной забастовки выступили два крупнейших профсоюза страны — UGT и CCOO, а также ассоциации арендаторов жилья. Активисты, вышедшие на улицы, надеются, что эта массовая демонстрация силы побудит правительство принять дополнительные нормативные акты для защиты арендаторов и борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости. В то же время "левое" правительство Испании пытается мобилизовать избирателей в преддверии национальных выборов, которые состоятся в ноябре.

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Больше всего рабочих и других граждан собралось в центральных районах Барселоны и Мадрида. В Барселоне на улицах в общей сложности было около 400 тысяч активистов. Городской совет заявил, что 55 тысяч человек вышли на улицы и прошли с огромным баннером с надписью "Жить. А не просто выживать". В Мадриде, по оценкам властей, несмотря на сильный дождь, на улицы вышли не менее 120 тысяч человек.

Кадры масштабной забастовки и протестов в Испании 11 ноября

В Барселоне некоторые демонстранты разбивали витрины брендовых магазинов на Пасео-де-Грасия — главном торговом бульваре. Перед некоторыми магазинами активисты развели костры, а также подожгли мусорные контейнеры и запускали фейерверки в сторону полиции.

По данным агентства Reuters, в Мадриде полиция специального назначения применила пенопластовые шары, слезоточивый газ и перцовый спрей для разгона демонстрантов вокруг центральной площади Испании. Вечером правоохранительные органы сообщили о как минимум 73 задержаниях активистов по всей стране в связи с как минимум 1 044 инцидентами, связанными с всеобщей забастовкой.

В Мадриде полиция применила пенопластовые шары, слезоточивый газ и перцовый спрей для разгона демонстрантов Фото: Скрін

Профсоюзы признали забастовку успешной, в то время как испанские объединения предпринимателей заявили, что она оказалась провальной.

Напомним, в начале ноября массовые протесты всколыхнули Швейцарию: в Цюрихе произошли уличные беспорядки.

Кроме того, в конце октября протесты в Германии переросли в массовые беспорядки.