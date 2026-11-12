Іспанію сколихнули масові протести через житлову кризу: мільйони людей вийшли на вулиці (відео)

У середу, 11 листопада, Іспанією прокотилися масштабний загальнонаціональний страйк та марші протесту, в яких взяли участь близько чотирьох мільйонів працівників. Люди виступали проти зростання цін на житло та випадків виселення неплатників, подекуди на вулицях спалахнули сутички між активістами та поліцією.

Загальний страйк під гаслом "Заробітна плата. Житло. Ціни" став першим загальним страйком в Іспанії за останні 14 років. Це також фактично перший загальний страйк в країні, причиною якого стало незадоволення населення житловими умовами, пише Associated Press.

Організаторами масштабного страйку виступили дві найбільші профспілки країни — UGT та CCOO, а також асоціації квартиронаймачів. Активісти, які вийшли на вулиці, сподіваються, що цей масовий прояв сили спонукатиме уряд запровадити додаткові нормативні акти для захисту орендарів та боротьби зі спекуляціями на ринку нерухомості. Водночас "лівий" уряд Іспанії намагається мобілізувати виборців напередодні національних виборів, які відбудуться у листопаді.

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Найбільше робітників та інших громадян зібралися у центральних районах Барселони та Мадрида. У Барселоні на вулицях загалом було близько 400 тисяч активістів. Міська рада заявила, що 55 тисяч людей вийшли на вулиці і пройшлися з величезним банером із написом "Жити. А не просто виживати". У Мадриді, за оцінками влади, попри сильний дощ, на вулиці вийшли щонайменше 120 тисяч осіб.

Кадри масштабного страйку і протестів в Іспанії 11 листопада

У Барселоні деякі демонстранти розбивали вітрини брендових магазинів на Пасео-де-Грасія — головному торговому бульварі. Перед деякими крамницями активісти розпалили вогнища, а також підпалили сміттєві контейнери і запускали феєрверки у бік поліції.

За даними агентства Reuters, у Мадриді поліція спеціального призначення застосувала пінопластові кулі, сльозогінний газ та перцевий спрей для розгону демонстрантів навколо центральної площі Іспанії. Увечері правоохоронні органи повідомили про щонайменше 73 затримання активістів по всій країні у зв’язку з щонайменше 1 044 інцидентами, пов’язаними із загальним страйком.

У Мадриді поліція застосувала пінопластові кулі, сльозогінний газ та перцевий спрей для розгону демонстрантів Фото: Скрін

Профспілки визнали страйк успішним, у той час, як іспанські об'єднання підприємців оголосили, що він був провальним.

Нагадаємо, на початку листопада масові протести сколихнули Швейцарію: у Цюриху відбулися заворушення на вулицях.

Також наприкінці жовтня протести у Німеччині переросли у масові заворушення.