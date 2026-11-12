В Нью-Йорке обрушился многоэтажный дом: есть погибшие и много раненых, что известно (фото)

В нью-йоркском Бруклине на краю строительной площадки обрушился трехэтажный дом, в результате чего под завалами оказались люди. Многие люди, возможно, пропали без вести: их точное число установить не удается.

Обрушение здания произошло днём в среду, 11 ноября. В результате инцидента погибли как минимум два человека, ещё 17 пострадавших были срочно доставлены в медицинские учреждения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Представители пожарной службы заявили, что поисково-спасательные операции на месте будут продолжаться ещё несколько дней.

"Мы не знаем, сколько человек в целом числятся пропавшими без вести", — заявил во время брифинга начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито.

Кадры с места обрушения дома в нью-йоркском Бруклине Фото: Скрин видео

СМИ сообщают, что обрушившееся здание представляло собой многофункциональное сооружение, в котором над коммерческими помещениями располагались квартиры. Она стояла на краю участка, где для реализации другого строительного проекта снесли другое одноэтажное здание. На момент происшествия на площадке велись земляные работы, и разрушенное здание засыпало строительную яму кирпичом и древесиной. Соседнее здание, имевшее общую стену с обрушившимся, устояло, однако его стена была снесена в результате инцидента.

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Пожарные на месте разгребали завалы вручную, а также задействовали собак для поиска людей, которые могли выжить. Работы на месте продолжались и с наступлением ночи: тогда спасателям пришлось использовать фонарики.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани на своей странице в сети X сообщил, что Флетбуш-авеню перекрыта от Кларендон-роуд до Бедфорд-авеню. Он призвал жителей обходить эти районы, чтобы не мешать работе спасательных служб.

"Операция продолжается, на месте работают сотни спасателей. Ситуация меняется с каждой минутой. Мы будем сообщать о новых подробностях, как только они будут подтверждены", — заявил Мамдани спустя некоторое время.

По словам чиновника, среди 17 раненых, о которых стало известно по состоянию на 04:00 по киевскому времени, есть один пожарный. Остальные подробности инцидента на момент публикации неизвестны.

Напомним, 10 ноября из-за густого тумана в Болгарии произошло две цепные аварии с участием более 70 автомобилей.

Кроме того, недавно в Испании автобус сорвался с 20-метрового обрыва, в результате чего пострадали 83 человека.