У Нью-Йорку обвалився багатоповерховий будинок: є загиблі і багато поранених, що відомо (фото)

У нью-йоркському Брукліні на краю будівельного майданчика обвалився триповерховий будинок, через що під завалами опинилися люди. Велика кількість людей могла зникнути безвісти: їхню точну кількість не можуть встановити.

Обвал будівлі трапився вдень у середу, 11 листопада. Внаслідок інциденту щонайменше двоє осіб загинуло, ще 17 травмованих терміново доправили до медичних закладів, з-поміж яких четверо — у критичному стані. Про це повідомило Associated Press.

Представники пожежної служби заявили, що пошуково-рятувальні операції на місці триватимуть ще кілька днів.

"Ми не знаємо, скільки людей загалом вважаються зниклими безвісти", — заявив під час брифінгу начальник пожежної служби Нью-Йорка Джон Еспозіто.

Кадри з місця руйнування будинку у нью-йоркському Брукліні Фото: Скрін відео

ЗМІ пишуть, що будівля, яка обвалилася, це багатофункціональна споруда, в якій над комерційними приміщеннями розташовувалися квартири. Вона стояла на краю ділянки, де, аби втілити інший будівельний проєкт, знесли іншу одноповерхову споруду. На час інциденту на майданчику здійснювалися земляні роботи, і потрощена будівля засипала будівельну яму цеглою та деревиною. Сусідня споруда, яка мала спільну із заваленою стіну, вистояла, проте її стіну знесло внаслідок інциденту.

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Пожежники на місці розкопували завали вручну, а також використовували собак для пошуку людей, які могли вижити. Роботи на місці продовжувалися і з настанням ночі: тоді рятувальникам довелося використовувати ліхтарики.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані на своїй сторінці у мережі X повідомив, що Флетбуш-авеню закрито від Кларендон-роуд до Бедфорд-авеню. Він закликав мешканців оминати ці райони, щоб не перешкоджати роботі рятувальних служб.

"Операція триває, на місці працюють сотні рятувальників. Інформація змінюється щохвилини. Ми будемо повідомляти про нові подробиці, щойно вони будуть підтверджені", — заявив Мамдані через деякий час.

За даними посадовця, серед 17 поранених, про яких стало відомо станом на 04:00 за київським часом, є один пожежник. Інші подробиці інциденту на момент публікації невідомі.

Нагадаємо, 10 листопада через густий туман у Болгарії сталися дві ланцюгові аварії за участі понад 70 авто.

Також нещодавно в Іспанії автобус упав з 20-метрового схилу, через що постраждали 83 людини.