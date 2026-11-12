У Белого дома произошла стрельба: есть раненые, — СМИ
Недалеко от Белого дома произошла стрельба, на данный момент известно о 5 раненых.
Нападающего до сих пор не задержали. Полиция перекрыла близлежащие улицы, на месте работают правоохранители, сообщает AP.
Инцидент произошёл ранним утром в четверг на площади Логан-Серкл в модном районе Вашингтона, округ Колумбия, недалеко от Белого дома.
Стрелок не был задержан, а место стрельбы по-прежнему остается неизвестным, сообщила пресс-секретарь полицейского департамента Николь Динер.
По словам офицера полиции Натана Кларка, других подробностей пока нет.
Полиция призвала людей избегать района 1500-го квартала 15-й улицы, где расположены фитнес-центр VIDA, епископальная церковь Святого Луки и жилые дома, а также супермаркет Whole Foods. Значительная часть квартала была оцеплена. Школы, расположенные рядом с местом происшествия, были закрыты.
Улицы вокруг района также были перекрыты во время проведения полицейской операции. Федеральное бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами заявило, что направило на место происшествия агентов для оказания помощи. А ФБР заявило, что его полевое отделение в Вашингтоне оказывает помощь местной полиции в расследовании.
Напомним, что недавно в США водитель врезался в дорожный знак возле Белого дома и устроил драку с правоохранителями. Мужчину задержали, а доступ к части территории Белого дома временно ограничили.
Кроме того, президент США подтвердил, что, покидая саммит НАТО в Турции, он в тайне сменил самолет из-за возможной угрозы. И утверждает, что тем, кто остался на президентском "Борту номер Один", "ничто не угрожало".