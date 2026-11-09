Водитель врезался в защитный барьер возле Белого дома и устроил драку: Трамп был внутри — СМИ

В США водитель врезался в дорожный знак возле Белого дома и устроил драку со стражами порядка.

Мужчину задержали, а доступ к части территории Белого дома временно ограничили, сообщает Sky News.

Инцидент возле Белого дома

По данным SkyNews, водителя арестовали, а также задержали еще одного человека, пытавшегося перепрыгнуть из-за заграждения в том же районе.

В это время Дональд Трамп находился внутри здания.

Полиция Секретной службы и Национальная гвардия вызвали, когда в парке Лафайет произошла авария.

Сообщается, что водитель "был агрессивен с правоохранителями", поэтому его быстро арестовали. Приблизительно в то же время второй человек "перепрыгнул через баррикаду вблизи северо-западного угла парка Лафайет". Но полиция быстро арестовала и этого человека.

Видео дня

UPDATE: Secret Service has an individual in custody. He was yelling “Oh my God” as they walked him away from Lafayette Park near the white house. https://t.co/a7oCySMMa7 — Chris Sheridan (@ChrisSheridan34) November 9, 2026

Полиция перекрыла несколько дорог вокруг парка. Расследование обоих инцидентов продолжается.

На видео, опубликованном в социальных сетях в понедельник, видно, как члены Национальной гвардии и полиции собрались вокруг серебристого седана, из двигателя которого шел дым. Находившиеся на территории Белого дома репортеры сообщили, что им приказали зайти внутрь, когда разворачивался инцидент.

На видео водитель выходит из машины, после чего начинается потасовка, во время которой полиция приказывает водителю лечь на землю и задерживает его после борьбы.

NYP пишет, что президент Дональд Трамп в то время находился в Белом доме и готовился к встречам.

Напомним, что президент США подтвердил, что в прошлом месяце, покидая саммит НАТО в Турции, он тайно сменил самолет из-за возможной угрозы. И утверждает, что оставшимся на президентском "Борте номер Один" "ничто не угрожало".

Ранее появилась информация о том, как Дональда Трампа хоронили в фургоне с едой.

А когда президент США играл в гольф в Нью-Джерси, его охраняла мобильная система противовоздушной обороны Avenger. Ее заметили на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Бэдминстере.