Водій врізався в захисний бар'єр біля Білого дому та влаштував бійку: Трамп був усередині, — ЗМІ

У США водій врізався в дорожній знак біля Білого дому та влаштував бійку з правоохоронцями.

Чоловіка затримали, а доступ до частини території Білого дому тимчасово обмежили, повідомляє Sky News.

Інцидент біля Білого дому

За даними SkyNews, водія заарештували, а також затримали ще одну людину, яка намагалася перестрибнути через загородження в тому ж районі.

У цей час Дональд Трамп перебував усередині будівлі.

Поліцію Секретної служби та Національну гвардію викликали, коли в парку Лафайєт сталася аварія.

Повідомляється, що водій "був агресивним з правоохоронцями", тож його швидко заарештували. Приблизно в той самий час друга особа "перестрибнула через барикаду поблизу північно-західного кута парку Лафайєт". Але поліція швидко заарештувала й цю особу.

Видео дня

UPDATE: Secret Service has an individual in custody. He was yelling “Oh my God” as they walked him away from Lafayette Park near the white house. https://t.co/a7oCySMMa7 — Chris Sheridan (@ChrisSheridan34) November 9, 2026

Поліція перекрила кілька доріг навколо парку. Розслідування обох інцидентів триває.

На відео, опублікованому в соціальних мережах у понеділок, видно, як члени Національної гвардії та поліції зібралися навколо сріблястого седана, з двигуна якого йшов дим. Репортери, які перебували на території Білого дому, повідомили, що їм наказали зайти всередину, коли розгортався інцидент.

На відео водій виходить з машини, після чого починається бійка, під час якої поліція наказує водієві лягти на землю та затримує його після боротьби.

NYP пише, що президент Дональд Трамп у той час перебував у Білому домі та готувався до зустрічей.

Нагадаємо, що президент США підтвердив, що минулого місяця, залишаючи саміт НАТО в Туреччині, він таємно змінив літак через можливу загрозу. І стверджує, що тим, хто залишився на президентському "Борті номер Один", "ніщо не загрожувало".

Раніше з’явилася інформація про те, як Дональда Трампа ховали у фургоні з їжею.

А коли президент США грав у гольф у Нью-Джерсі, його охороняла мобільна система протиповітряної оборони Avenger. Її помітили на території гольф-клубу Trump National Golf Club у Бедмінстері.